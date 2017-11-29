«Хочу вывести людей с инвалидностью не просто в офисы, а чтобы они были также медийными». Большое интервью Александры Чичиковой

В студии программы «Большой завтрак» Александра Чичикова, завоевавшая титул «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске». Ирина Ромбальская, ведущая:

Очень рада видеть тебя у нас в студии. Конечно же, поздравляю тебя! Наша беседа состоялась, наверное, уже тогда, когда все эмоции пошли на спад. Можно рассуждать трезво, здраво. Говорят, что друзей на самом деле познают не в беде, а, наоборот, в радости и успехах. Что прошло уже с этого момента и как ты теперь очиниваешь свою победу? Кто остался рядом с тобой, кто, может быть, ушел? Александра Чичикова, «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»:

Большая часть людей, которые были со мной на протяжении и подготовки, и того периода времени, когда финал закончился – все эти люди рядом со мной и остались. Все также меня поддерживают, подбадривают, если это нужно. Реально много времени прошло и уже все немножко переосмысливаешь. Уже эта эмоциональность, которая была после финала, она с каждым днем все ниже и ниже. Но все равно все цели и задачи остаются те же. Ирина Ромбальская:

Какие цели и задачи? Я знаю, что ты твердо намерена была провести конкурс в Республике Беларусь. Пыл поутих или нет? Александра Чичикова:

Нет, не утих, и я думаю, что он никогда не утихнет. Это был не просто конкурс красоты. Это в первую очередь было поднятие социальной проблемы о людях с инвалидностью. Думаю, что в Минске, в нашей стране это будет то, что нужно. Чтобы людям немножко открыть глаза и показать, что нет стереотипов, нет ограничений. И человек при желании может достигать очень многого. «Это какое-то волшебство»: белоруска о победе на конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» Ирина Ромбальская:

Как ты считаешь, мы вообще готовы эмоционально, психологически к этому или не все готовы?

Александра Чичикова:

Не все готовы. Но чтобы подвести нас к итогу, к конкурсу, который я хочу у нас провести, нужно людей подготовить. И сейчас я стараюсь этим заниматься, чтобы людям показать, что нет никаких границ. И я это хочу сделать с помощью медийности, чтобы вывести людей с инвалидностью непросто в офисы, чтобы они работали, а чтобы были также медийными. Почему, сидя в той же парикмахерской, нельзя листать журналы и видеть девушку или парня, который имеет инвалидность либо как-то отличается от другого человека?

Ирина Ромбальская:

На Западе уже есть модели с заболеванием кожи. Это витилиго – болезнь так называется. Люди, которые наоборот показывают всю красоту, которую, может быть, мы не привыкли оценивать. Ты хочешь сделать тоже самое у нас?

Александра Чичикова:

Да. Я хочу сделать тоже самое и у нас. Ирина Ромбальская:

И это не будут люди только в инвалидной коляске. Или у тебя есть какой-то охват? Александра Чичикова:

Это еще обсуждается, как правильно сделать. Потому что именно у этого конкурса была идея, и даже был хэштег «beauty no limits». И не важно, как ты передвигаешься и как ты выглядишь. Красота, и правда, она не имеет границ. Потому что намного важнее, какая у тебя красота внутри. Потому что лицо со временем – оно пройдет. А если у тебя внутри есть та изюминка, вот та твоя красота внутренняя, она будет отражаться на твоем лице всю жизнь. Ирина Ромбальская:

С кем из участниц остались связи после конкурса, с кем, может быть, потерялись? Александра Чичикова:

С каждой участницей я общаюсь, поддерживаю связь. Но с кем-то может быть больше, с кем-то меньше. Для меня навсегда останутся незабываемыми людьми девушка из Украины Ульяна Пчелкина, девушка из Африки, которая первая вице-мисс и девушки из Анголы, из Канады. Я так долго еще могу перечислять. Каждая девушка была по-своему особенная, с каждой у нас завязались какие-то отношения. Ирина Ромбальская:

Во всех ли смыслах не было границ, и в языковых барьерах тоже? Александра Чичикова:

Знаете, у меня английский не на очень хорошем уровне. У меня не было с собой переводчика. Но то, что я не понимала, я просила девушку из Анголы, которая знает английский, объяснить мне более легкими словами. И я не почувствовала сильного языкового барьера. Каждый друг другу помогал, была поддержка, поэтому это не было проблемой. Ирина Ромбальская:

Не будем забывать, что от Беларуси были две прекрасные участницы. Но после конкурса были разные, полярные мнения. И мнение Ангелины, которая все-таки немного отличалась. Была, может быть, внутренняя обида на судейство. Какие отношения складывались у Вас? Александра Чичикова:

С Ангелиной я познакомилась в аэропорту. До этого я не была с ней лично знакома. Во время подготовки к гала-финалу мы общались, все было в принципе хорошо, но, читая некоторые высказывания… Я просто знаю, что если я чего-то хочу добиться, если есть передо мной какая-то цель, то ее нужно добиваться. В том плане, что прилагать усилия. И придя на конкурс, на гала-финал, я понимала: чтобы сделать все хорошо и качественно, нужно будет работать. И нужно будет иногда приезжать в отель в 8-9 вечера. Ирина Ромбальская:

Да, говорили, что были какие-то сложные условия поставлены. И я сама не раз участвовала в конкурсах красоты и смогу сказать, что это да: «от заката до рассвета», круглосуточная на самом деле работа. И выглядеть хорошо, и говорить правильно, и кушать правильно. Александра Чичикова:

Я понимала, куда еду. Скажем, недели, чтобы сделать такое шоу, и сделать его на высоком уровне – это нужно будет приложить очень много усилий.

Ирина Ромбальская:

Что бы Вы хотели внести в конкурс, привезя его в Беларусь? Ведь конкурсная программа отличалась от стандартных конкурсов. Это не просто платье, купальники. Это и социальные проекты.

Александра Чичикова:

Как таковых этапов в конкурсе не было. Оценивалось то, что мы писали, когда подавали заявку. То, что мы рассказывали о себе, чем мы занимаемся. И, пребывая там, в Варшаве, мы освещали некоторые проблемы, которые у нас есть в стране по отношению к девушкам, которые на колясках инвалидных и также, что такое для тебя красота. Нужно было ответить на эти вопросы. И по этим данным, по тому, как ты себя подаешь, как ты выглядишь – тоже повлияло, и сформировалось такое решение. Но, привезя этот конкурс в нашу страну, а я хочу сделать этот конкурс именно среди белорусок, я хочу преподнести его не как просто конкурс красоты или конкурс слез и восхищения. Я хочу, чтобы это было на ровном уровне, чтобы это не вызывало какой-то героизм. А чтобы вспоминалось совершенно нормально: вот конкурс, вот девушки ничем не отличающиеся. В чем отличие? Если я сейчас сяду на Ваш стул, отличия не будет совершенно.