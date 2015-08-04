Танец, подчеркивающий грацию. Самба - диалог тела и выражение эмоций

Рио де Жанейро! Бразилия! Страна диких обезьян и самых счастливых жителей на земле, которые каждый год растворяются в фейерверке страстей карнавала!!! Под соблазнительные звуки зажигательных ритмов, грохот барабанов, блеск разноцветных страз, многотысячная пестрая толпа танцует самбу!

Музыка самбы, это синтез афро-бразильской культуры. На зов иноземного экзотического танца откликается вся планета! И даже – белорусы!

Карнавальная самба это сольный танец – демонстрация своей грации и исключительности. А подчеркнуть индивидуальность танцора старается костюм, который, к слову, может весить до 20 килограммов!

Танец-флирт призывает раскрепоститься, дать выход отрицательной энергии и почувствовать себя свободным!

Смешение европейско-африкано-индейских кровей населения Бразилии объясняет и удивительный танцевальный микс!

Самба – особый диалог на языке которого, можно выразить самые различные эмоции. Это хороший способ диалога со Вселенной и научиться ценить каждый миг, радоваться жизни.