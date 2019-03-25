«Там очень много будет песенок». Белорусские аниматоры делают мультфильм о том, как медведь друга искал

Год рождения белорусской анимации – март 1972 года, когда на киностудии «Беларусьфильм» впервые началось производство анимационных фильмов.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – режиссёр анимационных фильмов, заслуженный деятель искусств РБ, профессор – Игорь Волчек и художник-постановщик – Светлана Котлярова.

За 47-летнюю историю на студии было снято более 219 мультфильмов для детей и взрослых. Наиболее известные – это «Аповесць мінулых гадоў», «Выцінанкі-прымаўкі», «Прыгоды Несцеркі», «Дзед», «Піліпка».

Расскажите о современных белорусских мультфильмах. Игорь Волчек, режиссёр анимационных фильмов, заслуженный деятель искусств РБ, профессор:

Вроде, как и долго живём, но по меркам временным, это молодой возраст. Только начинаем расти. Самое главное, что есть у нас молодые ребята, на которых мы сейчас рассчитываем. Это новое поколение с новыми взглядами. Сейчас мы стараемся по нашей возможности разнообразить технологии, темы. Анимационное кино – это самостоятельный вид искусства. Это не только фильмы для детей. Недооценивать роль анимационного кино в деле становления молодой личности просто нельзя.

Светочка – очень одарённый художник, замечательный человек. Мы совместно сейчас делаем фильм о том, как медведь друга искал. Чтобы разнообразить это, мы делаем это в пластилиновой технике. Там очень много будет песенок. Пишут музыку хорошие композиторы и поэты. Я человек суеверный, это всё в будущем, поэтому не хотелось бы об этом много говорить. Но мы очень надеемся, что это будет очень хороший фильм. А самое главное, что он будет интересен широкой детской аудитории.

Кому пришла в голову идея создать мультфильм в пластилиновой технике?

Светлана Котлярова, художник-постановщик:

Это общая идея. Это очень яркий, цветной, весёлый мультик с мудрой мыслью. И детям будет интересно посмотреть, и взрослым. Там есть история, которая захватит и взрослого, и ребёнка.

Игорь Волчек:

Есть фильмы, которые сразу срабатывают, а есть фильмы, которые чуть позже начинают. Мы делали такие фильмы – о фразеологизмах. Думали, что это будут фильмы только для детей, а оказалось, что с большим удовольствием смотрят и взрослые.

Существует ли в мультипликации тренды, мода? Светлана Котлярова:

Если говорить о детях, то родители должны выбирать детям фильмы, а не делать так, чтобы они были предоставлены сами себе. Очень много хорошего производят. И рисованного хорошего.