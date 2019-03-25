Обновлённую программу «Дым над водой» представит Президентский оркестр: с экс-солистом Deep Purple

Его ежедневная работа – торжественные церемонии, встреча высоких гостей, государственные награждения. Его любимое направление в музыке – рок-классика. А из цветов он предпочитает белые розы. И он, конечно же, лично знаком со всеми белорусскими звездами. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный дирижёр Президентского оркестра РБ – Виктор Бабарикин.

Тернист ли был Ваш путь до настоящей должности? Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр заслуженного коллектива РБ Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Беларуси:

А путь ещё продолжается. У дирижёров, у музыкантов никогда не останавливается этот процесс. Потому что если сказать, что чего-то достиг, то значит, это влечёт за собой какие-то не очень позитивные вещи. Поэтому я постоянно стараюсь развиваться, это происходит и с нашим коллективом – Президентским оркестром РБ.

На кого Вы равнялись, когда профессию выбирали? Виктор Бабарикин:

Мне очень повезло – я учился у Геннадия Пантелеевича Проваторова – это народный артист России, он преподавал у нас в консерватории. Я окончил у него оперно-симфонический факультет. Это и Борис Степанович Чудаков, у которого я учился дирижированию до оперно-симфонического факультета. Конечно, равняюсь на таких великих людей, как Валерий Гергиев, это и Федосеев. Оркестр работает уже 16 лет – с 2002 года, и очень серьёзная ответственность на плечах музыкантов – всего коллектива. Не только главного дирижёра, но и самих артистов оркестра. Очень важно, чтобы всё было точно. Благо, есть у нас люди, которые нас курируют, проверяют протокол. Когда выступали в одной из стран, к нам пришли и послушали, как мы исполняем гимн их страны. Это всё было здесь, когда мы играли для посольства Венесуэлы. Мы очень тщательно подбираем музыку, особенно, если это касается государственного протокола.

Гимн какой страны сложно исполнять? Виктор Бабарикин:

В основном, гимны пишутся для военно-духовых оркестров, поэтому партитура нестандартная. И мы делали переложение для эстрадно-симфонического оркестра, но больше – для симфонического, но, в основном, это классическое звучание инструментов – это духовые инструменты. С чего начинается утро главного дирижёра Президентского оркестра РБ? И как Вы отдыхаете? Виктор Бабарикин:

Всей семьей мы выезжаем из дома где-то в начале восьмого, потому что ребёнка мы ведём в лицей при консерватории. С 8 у него начинаются занятия. Благо, что я близко нахожусь – через дорогу Дворец Республики. Супруга уже едет на работу в банк. Поэтому у нас такое утро. А вечером уже, как получается. Если у меня нет концерта, я забираю его из лицея. Если я занят, то супруга его забирает. Или вдвоём. А в выходные, опять же, если нет концерта, то я с семьей.

Любовь к року у Вас с детства? Виктор Бабарикин:

Вообще, я учился как исполнитель духовых инструментов в специальной музыкальной школе №14. Она была с уклоном для духовиков. Второй был инструмент – баян. Мы увлекались, слушали музыку. Мне просто мама подарила гитару в 17 лет – борисовскую гитару. Тогда это был большой дефицит. Она её достала. Мы играли песни Цоя. И это было модно, перед девчонками ты набираешь баллы и авторитет, что ты играешь на гитаре Цоя.

Что ожидает слушателей уникальной программы «Дым над водой»? Виктор Бабарикин:

27 марта мы представим нашим слушателям программу «Дым над водой». Она очень популярна у нашего оркестра. И мы стараемся её каждый раз сделать новой. Сейчас мы пригласили Джо Линна Тёрнера, который американец – живёт у нас в Минске. Его супруга сама из Беларуси. Экс-солист таких групп, как Rainbow и Deep Purple. И я получаю колоссальное удовольствие и музыканты, и наша бэк-вокальная группа от его мастерства. Он очень серьёзно владеет вокальной техникой. У него есть ему поучиться. У нас в штате нет вокалистов, и это очень хорошо, потому что вокалист – это такой человек, который должен быть свободен, который мог бы работать везде. Поэтому мы лучше будем приглашать артистов со всего мира, наших белорусских артистов, мы работаем практически со всеми, все нас хорошо знают. У оркестра хорошая репутация. И помимо этого рок-концерта, планируется ещё много программ. Следом, в апреле у нас концерт с Тамарой Гвердцители – 17 апреля. Потом в мае у нас «Мелодии века» с Константином Московичем из Молдовы. Уже давно он к нам не приезжал в Минск. Он флейтист. Его очень все любят.