Талия 33 см - такой идеал красоты диктовала минчанкам французская мода 20 века

Новости Минска. Эпоха балета и «Русские сезоны» Дягилева, поэтические музы Лойе Фуллер и Айседора Дункан, русско-японская война и первая русская революция, время рождения кино братьев Люмьер и золотой век автомобилестроения - эти события начала 20 века открывают перед нами прекрасную эпоху модерна, время расцвета домов мод и швейных ателье. Женщины в утонченных и изысканных нарядах напоминали невесомых экзотических бабочек, райских птиц, таких же легких, как и их беззаботная довоенная жизнь…

Окунуться в настоящий салон модистки начала прошлого века предложил Национальный исторический музей. От галереи уникальных иллюстраций из модных журналов того времени до эксклюзивных дамских аксессуаров, предметов интерьера и коллекции раритетных утюгов и швейных машин. Каждый экспонат здесь оставляет за собой ароматный шлейф эпохи ар-нуво. Антиквариат родом из Западной Европы и Российской империи.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Ателье модистки было не только местом, где дама выбирала себе наряды, заказывала их, примеряла, покупала. Это было своеобразное место встреч, где дамы могли поделиться последними новостями, обсудить что-то важное, в том числе выпить чая, кофе. Я хочу обратить ваше внимание на такой интересный экспонат, это бульотка – это специальное приспособление для подогрева воды и сохранения температуры воды в определенном состоянии.

От сладкого чаепития и светских бесед до выбора фасонов. Законодателем мод век назад, как и сейчас, неизменно оставался Париж. Вдохновение для новых платьев девушки искали в основном на страницах французских журналов: «Новейшая Парижская мода», «Фемина», в Российской империи отличным каталогом трендов стал «Вестникъ моды». А вот о полезных для красоты и здоровья средствах многие минчанки узнавали из хитового в царской России журнала «Нива». «Восточные пилюли» для роскошного бюста, красящие гребешки, крем «метаморфоза» против веснушек, «Перуинъ» против перхоти и «Каптоль» для роста волоса – реклама того времени еще раз убеждает, что красота во все времена, действительно, - страшная сила!

Ажурное кружево, пастельные тона, цветочные и морские орнаменты, шнуровой корсет. В те времена в шутку сравнивали тонкую талию девушек с шеей их кавалеров. Порой размер талии доходил до 33 см! На фотографии - французская актриса и танцовщица Эмили Мари Бушо (Полер).

Уже к 1909 году модницы наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. Талию делают выше, а ненавистные корсеты убирают - воздушные силуэты в тон поэтичной эпохе а-ля Айседора Дункан. А до этого были юбки в форме колокола с оборками, S-образные силуэты, расширенные буфы рукавов. Впервые в женском гардеробе прописался костюм-тальер из юбки и жакета. Укороченные пелерины и жакеты из темного роскошного бархата стали символами эпохи.

В музейной экспозиции сохранилось несколько платьев в стиле модерн. Узкая длинная юбка и закрытая блуза – в таких демократичных костюмах можно было встретить минчанок в начале 20 века. Интересно, что подол юбок и платьев специально декорировали изнутри, чтобы наряды в пол не затирались во время многочисленных прогулок по городу. По соседству - свадебное платье в стиле ар-нуво минской дворянки Стеблин-Каминской. Белоснежная вышивка на паутине кружева - словно морозное дыхание.

Есть в коллекции и эксклюзивы постарше. Не удивиться качеству и сохранности материалов невозможно.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это костюм первой половины 19 века, оригинальный костюм из шелка и хлопка, который дошел до нас в таком состоянии. Юбка сделана из шести клиньев, присборена на поясе, а блузка костюма украшена кружевом, складками.

Особая деталь светской дамы – большие шляпки. Их украшали перьями птиц, кружевом, крупными цветами… Девушки носили на голове настоящее произведение искусства. Багаж шляп и обуви, порой, занимал места больше, чем одежда! Девушки во время путешествий, чтобы не помять любимые аксессуары, упаковывали их в круглые большие коробки из дерева или плотного картона.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Это шляпка, которая принадлежала минской дворянке Стеблин-Каминской. Она выполнена из ленты, которая сплетена из соломки. Шляпка окрашена в черный цвет и украшена очень изысканным черным бантом.

Миниатюрные театральные сумочки из чистого серебра и раритетные клатчи, длинные жемчужные бусы и цепи. Ар-нуво неизменно воспевал оду хрупкому, прозрачному образу мотылька.

Сотрудникам музея удалось собрать эксклюзивные флакончики духов, пудреницы, гребни, зеркальца. Именно с этих предметов век назад столичные дамы начинали свой выход в свет. Были у минчанок и свои фавориты.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Производством духов, одеколонов, мыла и пудры занималась компания «Брокар и компания». Они имели производство в Санкт-Петербурге и производили в том числе знаменитые духи «Последний букет императрицы». Интересно, что впоследствии в советское время эти духи продолжала производить уже национализированная компания «Новая заря», выпускались они под названием «Красная Москва» - мечта всех советских модниц.

Черно-белые фотокарточки на выставке собраны со всех уголков Российской империи. Актрисы и гимназистки… Большинство из них сделаны в ателье и салонах модисток во время примерок. Например, портрет из популярной в Минской губернии фотомастерской Эпштейна или романтичное фото в рамке витебчанки начала 20 века.

Угнаться за нравами элиты белошвейкам, портным и модисткам было непросто. Приятная работа доставляла немало хлопот из-за техники того времени. Тяжелые чугунные утюги на углях весом в 10 кг требовали настоящей мужской силы. В коллекции музея - легендарные утюги с изображением Льва Толстого, которые появились в Российской империи после того, как церковь предала писателя анафеме.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Очень интересный экспонат на нашей выставке – это спиртовой утюг, который работал на денатурации, техническом спирте. Мы видим здесь емкость, куда заливался спирт, который подавался уже в корпус утюга и работал. Такое изобретение было достаточно прогрессивное по сравнению с угольными утюгами, однако оно не прижилось в России, поскольку стоил он достаточно дорого, да и спирт расходовался по-другому.

Главное орудие мастериц – швейные машинки. Самая распространенная модель в царской России - пресловутая «Зингер». Немало красивых нарядов создавали на них и в Минской губернии.

Елена Кравец, младший научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Обратите внимание на эти прекрасные машинки. Это сам по себе предмет искусства: красивая чугунная литая платформа, которой часто украшали росписью ручной, также была популярна инкрустации по дереву, резьба по дереву. Вот эта машинка украшена фаянсовой ручкой.

Завершить путешествие в прошлое сотрудники музея рекомендуют заглянув в это зеркало: оно помнит немало очаровательных улыбок горожанок и обязательно принесет вам удачу, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.