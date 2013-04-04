На сцене Большого театра в Минске выступили мастера хореографии из США, Великобритании и Германии

Новости Беларуси. Балетный эксклюзив в Минске. В эти минуты впервые на сцене Большого театра выступают мастера хореографии из США, Великобритании и Германии. Зрителям представляют наиболее сложные партии классического репертуара, а также современную хореографию в постановке мэтров известных во всем мире.

Сольные номера самого высокого уровня. Каждый артист представляет разную танцевальную школу. Подобные выступления считаются редкостью в странах Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Малахов, артист балета, балетмейстер, руководитель Государственного балета Берлина (Германия):

Была хореография, но на меня переделана. Сделана специально для меня. Конечно, я не буду в пачке. Все-таки мы живем в XXI веке, это все модерн. Я буду стоять в темноте, в квадрате, все будет основано на пластике.

Тобиас Эхингер, художественный руководитель проекта «Звезды мирового балета»:

В Беларуси потрясающая публика. Вчера мы в этом убедились, когда выступали в Витебске. Нас очень тепло приняли. Видно, что людям нравится балетное искусство. А что касается белорусских артистов Большого театра, то вполне вероятно, что в будущем они тоже смогут стать участниками проекта «Звезды мирового балета».

Ной Гельбер, балетмейстер (США):

Я видел нескольких танцовщиц сегодня в театре. Был очень рад вернуться и работать с ними.