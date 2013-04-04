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Фотограф Анна Гринишина дебютировала с фотовыставкой в галерее искусств

04 апреля 2013 08:22
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Слутчанка Анна Гринишина дебютировала с фотовыставкой  в местной галерее искусств. Сорок снимков - лучшие из ее работ -  девушка сделала во время своих путешествий.

Работает Анна преимущественно в жанре пейзажа. Но есть и репортажные снимки, которые буквально фиксируют мгновение. Для молодого фотографа это лишь проба пера.

Фотография - давнее хобби Анны, которое она мечтает сделать делом своей жизни. И уже через два месяца от девушки можно ожидать очередного творческого пополнения. В мае художница собирается в Чехию - страну древних замков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске # Анна Гринишина

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