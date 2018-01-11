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Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск

11 января 2018 13:57
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Новости Беларуси. В 2018 году фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Об этом стало известно 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наверняка будут рады видеть на «Славянском базаре» и Александра Рыбака.

Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск -1

Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск -3

В эти дни норвежский музыкант белорусского происхождения оказался в центре необычной истории. Дело в том, что певец и музыкант, направляясь к бабушке в Витебск, не смог сразу попасть в Беларусь. Вдохновившийся белорусским безвизом, селебрити заказал билет из Осло до Минска с пересадкой в Москве. Однако российская авиакомпания за сутки до вылета прислала отказ, пояснив, что с норвежскими документами попасть через Россию в Беларусь невозможно. Об этом сообщил Александр Рыбак у себя на странице в соцсети и подтвердил телеканалу СТВ по телефону.

Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск -6

Александр Рыбак, певец:
Для меня это была проблема, когда я хотел лететь через Москву в Минск. Хотя у меня есть рабочая виза в Россию, все равно у меня не получилось через Москву прилететь в Минск. Так что моя дорогая бабушка должна была ждать еще чуть-чуть из-за этих проблем.

Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск -9

Но разрешительная навигация все же сработала. Музыкант купил новые билеты и уже с тремя пересадками, но через немецкий Франкфурт, и всё так же без белорусской визы Александр Рыбак долетел до бабушки. Для успокоения фанатов и в подтверждение, что белорусский безвизовый режим работает, он выложил фото с родственниками.

# Культура # Фотофакт # Известные белорусы # Александр Рыбак

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