Для меня была проблема лететь в Минск через Москву: Александр Рыбак – о том, как добирался к бабушке в Витебск

Новости Беларуси. В 2018 году фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Об этом стало известно 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наверняка будут рады видеть на «Славянском базаре» и Александра Рыбака.

В эти дни норвежский музыкант белорусского происхождения оказался в центре необычной истории. Дело в том, что певец и музыкант, направляясь к бабушке в Витебск, не смог сразу попасть в Беларусь. Вдохновившийся белорусским безвизом, селебрити заказал билет из Осло до Минска с пересадкой в Москве. Однако российская авиакомпания за сутки до вылета прислала отказ, пояснив, что с норвежскими документами попасть через Россию в Беларусь невозможно. Об этом сообщил Александр Рыбак у себя на странице в соцсети и подтвердил телеканалу СТВ по телефону.

Александр Рыбак, певец:

Для меня это была проблема, когда я хотел лететь через Москву в Минск. Хотя у меня есть рабочая виза в Россию, все равно у меня не получилось через Москву прилететь в Минск. Так что моя дорогая бабушка должна была ждать еще чуть-чуть из-за этих проблем.