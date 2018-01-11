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В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему

11 января 2018 20:11
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Новости Беларуси. Памятник архитектуры XVIII столетия, входящий в список историко-культурного наследия Беларуси –Иезуитский костел в Мстиславле – начинает рушиться прямо на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-1

Чтобы сохранить уникальный храм требуются немалые деньги. И речь даже не о реставрации, а хотя бы о консервировании объекта. Для сбора средства принято решение открыть благотворительный счет для пожертвований.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-4


«Когда-то этот костел был одним из самых величественных зданий Мстиславля», –  рассказывает местный экскурсовод Валентина Тимашкова. Во времена Речи Посполитой город посещали известные европейцы. В начале XVIII века здесь решили построить целый комплекс.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-6


Валентина Тимашкова, старший научный сотрудник Мстиславского районного краеведческого музея:
У меня за спиной находится коллегиум Мстиславский. Это было самое прогрессивное учебное заведение в Европе. Еще одна особенность этого комплекса в том, что здесь была иезуитская аптека. Во время эпидемии жители города получали лекарства бесплатно. Потому эпидемий, какие были в Европе, у нас в Мстиславле не было.

С приходом советской власти из костела сделали Дом культуры, проводили вечера отдыха и показывали кино. А 45 лет назад здание опустело.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-9


Юрий Прокопенко, СТВ:
Сейчас вход и окна в храм закрыты со всех сторон. Входить внутрь крайне опасно. Недавно произошло обрушение части стены. Вот под ногами фрагменты старинного кирпича. Из-за аварийного состояния костела пришлось закрыть Дом детского творчества и школу искусства. Около 300 детей перевели для занятий в другие учебные заведения Мстиславля.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-11

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-13

Разговоры о необходимости сохранить костел ведут давно. Как-никак объект из Государственного списка историко-культурных ценностей. Но на первый план выходит цена вопроса. Речь о полноценной реставрации пока не идет, сейчас главное сохранить то, что есть.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-16


Игорь Савицкий, главный специалист отдела архитектуры и строительства Мстиславского райисполкома:
Примерная сумма первоочередных мероприятий по стабилизации конструкции будет определена в размере 300-400 тысяч рублей. Это существенная сумма для районного бюджета, которую мы самостоятельно потянуть не можем.

Проблема сохранения памятника архитектуры поднята на национальный уровень. Министерство культуры прорабатывает вопрос финансирование работ.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-19


Елена Кондратенкова, житель Мстиславля:
Это хорошая идея, что решили открыть благотворительный счет. Я, как житель Мстиславля, очень переживаю за то, что разрушаются памятники архитектуры. Хочу, чтобы все было в порядке.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-21


Людмила Кириенко, житель Мстиславля:
Я считаю, если люди откликнутся на пожертвование денежных средств на восстановление костела, то я думаю: мы быстро восстановим его. Я готова тоже поучаствовать и сдать денежные средства. 10-15 рублей пожертвую.

В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему-23


В Мстиславле уже есть удачный опыт. В 2016 году общими усилиями удалось восстановить православный Свято-Троицкий храм, тогда собрали 330 тысяч рублей. Костелу нужно чуть больше и как можно быстрее. С каждым днем ​​на его фасаде появляются новые трещины.

# Культура # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Валентина Тимашкова # Юрий Прокопенко # Игорь Савицкий # Елена Кондратенкова # Людмила Кириенко

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