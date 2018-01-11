В Мстиславле иезуитский костёл XVIII века рушится на глазах: как решить проблему

Новости Беларуси. Памятник архитектуры XVIII столетия, входящий в список историко-культурного наследия Беларуси –Иезуитский костел в Мстиславле – начинает рушиться прямо на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить уникальный храм требуются немалые деньги. И речь даже не о реставрации, а хотя бы о консервировании объекта. Для сбора средства принято решение открыть благотворительный счет для пожертвований.



«Когда-то этот костел был одним из самых величественных зданий Мстиславля», – рассказывает местный экскурсовод Валентина Тимашкова. Во времена Речи Посполитой город посещали известные европейцы. В начале XVIII века здесь решили построить целый комплекс.



Валентина Тимашкова, старший научный сотрудник Мстиславского районного краеведческого музея:

У меня за спиной находится коллегиум Мстиславский. Это было самое прогрессивное учебное заведение в Европе. Еще одна особенность этого комплекса в том, что здесь была иезуитская аптека. Во время эпидемии жители города получали лекарства бесплатно. Потому эпидемий, какие были в Европе, у нас в Мстиславле не было.

С приходом советской власти из костела сделали Дом культуры, проводили вечера отдыха и показывали кино. А 45 лет назад здание опустело.



Юрий Прокопенко, СТВ:

Сейчас вход и окна в храм закрыты со всех сторон. Входить внутрь крайне опасно. Недавно произошло обрушение части стены. Вот под ногами фрагменты старинного кирпича. Из-за аварийного состояния костела пришлось закрыть Дом детского творчества и школу искусства. Около 300 детей перевели для занятий в другие учебные заведения Мстиславля.

Разговоры о необходимости сохранить костел ведут давно. Как-никак объект из Государственного списка историко-культурных ценностей. Но на первый план выходит цена вопроса. Речь о полноценной реставрации пока не идет, сейчас главное сохранить то, что есть.



Игорь Савицкий, главный специалист отдела архитектуры и строительства Мстиславского райисполкома:

Примерная сумма первоочередных мероприятий по стабилизации конструкции будет определена в размере 300-400 тысяч рублей. Это существенная сумма для районного бюджета, которую мы самостоятельно потянуть не можем.

Проблема сохранения памятника архитектуры поднята на национальный уровень. Министерство культуры прорабатывает вопрос финансирование работ.



Елена Кондратенкова, житель Мстиславля:

Это хорошая идея, что решили открыть благотворительный счет. Я, как житель Мстиславля, очень переживаю за то, что разрушаются памятники архитектуры. Хочу, чтобы все было в порядке.



Людмила Кириенко, житель Мстиславля:

Я считаю, если люди откликнутся на пожертвование денежных средств на восстановление костела, то я думаю: мы быстро восстановим его. Я готова тоже поучаствовать и сдать денежные средства. 10-15 рублей пожертвую.