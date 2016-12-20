Святой младенец мученик Гавриил Белостокский: небесный заступник детей и подростков

У каждого христианина имеется не только свой Ангел Хранитель, но и небесный покровитель. В этом маленьком уютном храме совсем недавно поселился дух небесного заступника детей и подростков – Гавриила Белостокского.

Более трёхсот лет назад жил-был мальчик Гавриил. Однажды злые люди выкрали его из родительского дома и предали мучению. Через несколько дней небесные обители приняли чистую душу шестилетнего безвинного страдальца. А молва о чуде, царившем вокруг мощей младенца, разнеслась по всей округе.

Для строительства минского храма первоначально обозначили другое место за опушкой. Но и здесь не обошлось без промысла Божьего.

В качестве идейного образца выбрали один из древних московских храмов святого мученика Трифона, который также славится чудесами.

Ты словно на опушке леса – на священном месте, где нашли младенца Гавриила. Возводишь свои глаза к небу, а там кружат ангелы, которые готовы выслушать твою молитву.

Каждая икона имеет свою историю и благодатную силу. Например, образ «непроходимая стена» защитил храм от проявлений агрессии неверующих людей. А старообрядческую икону Спасителя, Ветковского письма, настоятель Георгий сам спас от поругания.

В приходе можно поклониться мощам Вифлеемских младенцев или Земле с иерусалимской Стены Плача. Молитвы, произнесённые здесь, будут услышаны святым младенцем Гавриилом. Маленький христианин помолится перед Богом за нас. А ведь детская молитва – самая чистая, и она может многое.