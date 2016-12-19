Кизомба – молодой ангольский танец как один из способов общения между мужчиной и женщиной

Кизомба – один из самых молодых и динамично развивающихся социальных танцев. Само слово «kizomba» происходит из Анголы и в переводе означает «вечеринка». Этот танец нам подарила знойная Африка.

Елизавета Корнева, тренер по кизомба:

Кизомба – это социальный танец. Такой же, как и бачата, сальса. Но отличие в контакте. Кизомба – это более тесный контакт. Это танец двоих людей. Когда танцуешь, чувствуешь, как сливаешься в одно целое, погружаешься в какой-то космос. Этот танец не показной, а больше на внутренний мир.

Кизомба напоминает разговор: с кем-то вы говорите ласково, с кем-то довольно сдержанно, с кем-то постоянно смеетесь. Прелесть этого танца именно в разнообразии.

Елизавета Корнева, тренер по кизомба:

Тут не обязательно какой-то определенный, один партнер. Именно социальные танцы предполагают, как кизомба, смену партнеров. На занятиях мы занимаемся, пары меняются друг с другом, так же происходит на вечеринках.

Кизомба представляет собой череду следования и ведения партнеров друг друга. Базовые шаги кизомбы совсем несложные, овладеть ими под силу абсолютно каждому. Это медленный, романтичный танец, но при всем демократичный и раскованный. И здесь вы должны полностью расслабиться.

Евгений Густенев, тренер по кизомба:

Танец уникальный. Мы познакомились благодаря танцу с Лизой, история его довольно интересная. Он хоть и появился в Анголе, но благодаря музыке. А музыка пришла с Карибских островов. На фоне эволюций это стало некой отдушиной, появилась музыка благодаря музыкантам, которые ездили с турами по Африке. Музыку впитали африканцы, ангольцы, и придумали танец. Правда, это был сразу танец – семба, а потом уже появилась кизомба. Более романтичная.

Особое внимание приковано к телу партнерши, которая обыгрывает музыку волнующими волнообразными движениями бедер и спины. Одежда и обувь должны быть комфортными.

Елизавета Корнева, тренер по кизомба:

У девочек это легинсы облегающие, подчеркивающие формы. Потому что акцент в кизомбе, так как у нас более контактный и медленный танец, акцент у девочек на наши бедра, которые красиво, плавно двигаются. Парни? Свободная одежда: рубашки, футболки, джинсы, удобная обувь. У девочек – каблуки, потому что на каблуках девочка смотрится грациознее и красивее.

Кизомба – один из способов общения между мужчиной и женщиной. И если вы застенчивы, то в танце преодолеете свои барьеры. Главное – слушать музыку, довериться партнеру и получать удовольствие, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.