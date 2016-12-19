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Новогодние традиции наших предков: во что наряжались, что было на столе и как праздновали?

19 декабря 2016 09:08
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От нарядов до кулинарных шедевров, музыки и танцев. Во что наряжались, что было на столе и как праздновали Новый год наши предки? Отправляемся в путешествие в прошлое.

Умирает старый год и рождается Новый. К Колядам белорусы готовились основательно, а потом 2 недели праздновали и не работали. Хозяйки до блеска вымывали пол в доме и натирали хвощом бревенчатые стены, а затем обязательно готовили кутью, блины с маком и медом  и полезный овсяный кисель – эти три блюда были главными атрибутами на новогоднем столе.

Но, как известно,

Коляды состоят из 3 кутей и в каждой из них были свои кулинарные правила. Так, во время рождения Христа, которое  католики отмечают в ночь  с 24 на 25 декабря, а православные с 6 на 7 января – проходила первая большая постная кутья и было табу на мясо.

Блины у белорусов связаны с поминальной традицией. А на Коляды к  нам в гости того света приходят предки, которые приносят в наш дом добробыт на следующий год, и их обязательно нужно угостить.

Оттого, когда семья заканчивала праздничную трапезу, еду со стола не убирали, чтобы поделиться угощениями с предками. Квашеная капуста, хлеб, грибы, рыба, картофель  – также были в новогоднем меню белорусов. Обеспеченные хозяева могли позволить себе зажарить целого поросенка, поскромнее – делали колбаски.

Принарядиться на Коляды – дело особое, простые туникоподобные рубахи сменяли белоснежные с богатой алой вышивкой и поясами.

У коледовщиков был особый гардероб. Люди в масках и вывернутых наизнанку  кожухах символизировали наших предков.

С  песнями-плясками, колядной звездой наподобие Вифлеемской, они приходили в дома белорусов, чтобы в Новом году  принести хорошее хозяйство  и счастье, поэтому их обязательно нужно было угостить.

Если  же коледовщики не заходили в дом  – это было очень плохим знаком. Так, дадим же козе сало, чтобы она встала.

Интересно, что вначале колядовали только мужчины, потом молодежь, а в 19 веке, когда обряд перешел  в разряд игры, активное участие стали принимать дети.

Какой Новый год без танцев? Подготовимся к праздникам и разучим Лявониху под звуки традиционной белорусской дуды.

# Культура # Фотофакт # Анастасия Макеева # Белорусские традиции # Николай Дашиневич # 2016 - Год культуры в Беларуси # Алексей Друпов

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