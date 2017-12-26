Сувениры, дегустация блюд разных стран, создание арт-объекта. Что ждет посетителей рождественского фестиваля «Радость»

В столичном Дворце спорта откроется международный Рождественский фестиваль «Радость», который продлится вплоть до 6 января. Участники мероприятия представят культурную, духовную и благотворительную программу, а также проведут Рождественскую ярмарку. В этом году соберутся представители монастырей из приходов Беларуси, Украины, России, Сербии и Греции.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – насельница Свято-Елисаветинского монастыря г. Минска – Инокиня Фотиния и режиссёр международного Рождественского фестиваля «Радость» – Татьяна Тихонова.

Что будет на фестивале? Культура каких стран будет представлена? Какой подарок преподнесут участники представителям властей города Минска? Какие сюрпризы приготовлены для детей? Что нужно для благотворительной акции «Чудо для ближнего»?

Подробности – в материале.