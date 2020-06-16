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Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

16 июня 2020 09:04
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Новости Беларуси. «Искусство не имеет границ». Праздник национальных культур проходит в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-1



В условиях пандемии формат проекта пришлось изменить: из реальной жизни он перешёл в виртуальную. Онлайн-встречи уже прошли с представителями Индии и Китая.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-3

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-5

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-7

О своей культуре рассказали и белорусские кореянки Ольга Ким и Галина Цой. Общение со зрителями получилось душевным и со вкусом. В эфире девушки приготовили национальные блюда.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-10

Ольга Ким, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
Хотим показать какие-то особенности корейской кухни, потому что она действительно очень сильно отличается от белорусской. И она очень необычная, колоритная. Хотим, чтобы белорусы попробовали, насколько это просто, насколько это вкусно. И, вообще, разнообразить меню. 

Галина Цой, представительница Ассоциации белорусских корейцев:
Я знаю, что у молодежи сейчас очень популярна корейская культура, но они больше интересуются кей-поп, современными. А ещё есть такая Корея – традиционная, вот с такими костюмами традиционными, многовековыми.

Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате-13



В ближайшее время зрителей ждёт встреча с представителями Украины. Они обещают научить белорусов исполнять народные песни.  

# Культурные традиции # Культура # Ольга Ким # Галина Цой # Фотофакт

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