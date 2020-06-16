Суши онлайн. Праздник национальных культур в Витебске проходит в новом формате

В условиях пандемии формат проекта пришлось изменить: из реальной жизни он перешёл в виртуальную. Онлайн-встречи уже прошли с представителями Индии и Китая.

О своей культуре рассказали и белорусские кореянки Ольга Ким и Галина Цой. Общение со зрителями получилось душевным и со вкусом. В эфире девушки приготовили национальные блюда.

Ольга Ким, представительница Ассоциации белорусских корейцев:

Хотим показать какие-то особенности корейской кухни, потому что она действительно очень сильно отличается от белорусской. И она очень необычная, колоритная. Хотим, чтобы белорусы попробовали, насколько это просто, насколько это вкусно. И, вообще, разнообразить меню.

Галина Цой, представительница Ассоциации белорусских корейцев:

Я знаю, что у молодежи сейчас очень популярна корейская культура, но они больше интересуются кей-поп, современными. А ещё есть такая Корея – традиционная, вот с такими костюмами традиционными, многовековыми.