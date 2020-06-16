«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске

Озеро Дягильно, уголок центральной площади, здание школы. На холстах юных художников из Дзержинска запечатлены красоты малой родины. Сантиметр за сантиметром лист наполняется красками и оживает – настоящее волшебство.

Валентина Кулеш, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:

Это художественная школа, потому что я чаще всего провожу время в ней и это мое самое любимое место в городе.

Валерия Андреенко занимается рисованием с самого детства. Перед тем как сесть за работу, девочка долго выбирает ракурс, который не только будет выигрышно смотреться на картине, но и позволит отработать технику.

Валерия Андреенко, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:

Я тут между двумя деревьями. Можно прорисовать на переднем плане аккуратненько травку, чтобы было расстояние, и красиво ложатся ветки. Меня бабушка завела, когда мне было пять лет, я начала рисовать, у меня стало получаться, я полюбила это и вот теперь я рисую.

Евгения Нестерович родилась и выросла в Дзержинске. Любимых мест в городе не счесть. Девочка планирует поступить в архитектурный колледж и с удовольствием рисует природу, с кисточкой в руках проводит все свое свободное время. Евгения Нестеревич, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:

Я, вообще, озера люблю. Там бабушка живет, всегда удобно, можем приехать, навестить. Рисовать там я тоже очень люблю и мостики, и люди там часто ходят, наброски тоже интересно делать.

Творческий процесс – сплошное удовольствие, особенно когда делаешь то, что отзывается в сердце. А теперь еще работы юных художников станут частью культурного пространства города. На центральной аллее парка с 10 июня открыли музей под открытым небом. Идея вдохнуть жизнь в городскую среду таким ярким и необычным образом пришла в голову художнику Владимиру Щербину.

Владимир Щербин, член ОО «Белорусский союз художников», заведующий художественным отделением ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:

Любая работа – это произведение искусства, вопрос, какого качества, но оно произведение. Второй такой работы просто в мире нет. Это не то, что пошел, купил, и то, что сделал профессиональный дизайнер, он делает на заказ, дети делают от души. В этом большая разница, и мы кусочек детской души вынесем на улицу.

Талантливые дзержинцы прославляют свою малую родину не первый год. О юных дарованиях знают далеко за пределами маленького белорусского города. Александр Чаган, председатель Дзержинского районного Совета депутатов:

Более семисот наград и призовых мест в более 20 странах мира за последние годы получили наши маленькие ребята.

Подобные инсталляции появятся в ближайшее время во многих уголках Дзержинска и будут радовать глаза местных жителей и гостей.