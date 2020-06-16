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«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске

16 июня 2020 08:26
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Озеро Дягильно, уголок центральной площади, здание школы. На холстах юных художников из Дзержинска запечатлены красоты малой родины. Сантиметр за сантиметром лист наполняется красками и оживает – настоящее волшебство.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-1

Валентина Кулеш, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:
Это художественная школа, потому что я чаще всего провожу время в ней и это мое самое любимое место в городе.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-4

Валерия Андреенко занимается рисованием с самого детства. Перед тем как сесть за работу, девочка долго выбирает ракурс, который не только будет выигрышно смотреться на картине, но и позволит отработать технику.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-7

Валерия Андреенко, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:
Я тут между двумя деревьями. Можно прорисовать на переднем плане аккуратненько травку, чтобы было расстояние, и красиво ложатся ветки. Меня бабушка завела, когда мне было пять лет, я начала рисовать, у меня стало получаться, я полюбила это и вот теперь я рисую.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-10

Евгения Нестерович родилась и выросла в Дзержинске. Любимых мест в городе не счесть. Девочка планирует поступить в архитектурный колледж и с удовольствием рисует природу, с кисточкой в руках проводит все свое свободное время.

Евгения Нестеревич, учащаяся художественного отделения ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:
Я, вообще, озера люблю. Там бабушка живет, всегда удобно, можем приехать, навестить. Рисовать там я тоже очень люблю и мостики, и люди там часто ходят, наброски тоже интересно делать.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-13

Творческий процесс – сплошное удовольствие, особенно когда делаешь то, что отзывается в сердце. А теперь еще работы юных художников станут частью культурного пространства города. На центральной аллее парка с 10 июня открыли музей под открытым небом. Идея вдохнуть жизнь в городскую среду таким ярким и необычным образом пришла в голову художнику Владимиру Щербину.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-16

Владимир Щербин, член ОО «Белорусский союз художников», заведующий художественным отделением ГУО «Дзержинская детская школа искусств»:
Любая работа – это произведение искусства, вопрос, какого качества, но оно произведение. Второй такой работы просто в мире нет. Это не то, что пошел, купил, и то, что сделал профессиональный дизайнер, он делает на заказ, дети делают от души. В этом большая разница, и мы кусочек детской души вынесем на улицу.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-19

Талантливые дзержинцы прославляют свою малую родину не первый год. О юных дарованиях знают далеко за пределами маленького белорусского города.

Александр Чаган, председатель Дзержинского районного Совета депутатов:
Более семисот наград и призовых мест в более 20 странах мира за последние годы получили наши маленькие ребята.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-22

Подобные инсталляции появятся в ближайшее время во многих уголках Дзержинска и будут радовать глаза местных жителей и гостей.

«Мы кусочек детской души вынесем на улицу». Арт-объекты с работами юных художников появятся в Дзержинске-25

Александр Чаган:
К каждому празднику на такой инсталляции житель города будет поздравляться известными работами наших ребят. Я думаю, что это сделает более комфортной нашу среду и украсит нашу малую родину.

# Культура # Культура # Валентина Кулеш # Валерия Андреенко # Евгения Нестеревич # Владимир Щербин # Александр Чаган # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Художник

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