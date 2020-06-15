«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра – легендарной «Павлинкой».

При каких мерах предосторожности пройдет спектакль и какие еще постановки можно будет увидеть до конца месяца, расскажет корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Сёння ўвечары ў Купалаўскім не пакідае пачуццё дэжавю. Усё таму, што юбілейны, соты сезон выдаўся такім непрадказальным, што адчыняюць яго зараз ужо ў другі раз. Зразумела, сімвалічна пасля такой вымушанай паўзы, але, як заўсёды, па традыцыі сваёй візітоўкай – славутай «Паўлінкай». Дарэчы, на гэтыя два месяцы падчас пандэміі тэатр з гледачом на зусім не развітваўся: бачыліся, няхай і анлайн.

За это время на интернет-платформах спектакли Купаловского посмотрели больше 100 тысяч зрителей, только «Павлинку» смотрели на всех континентах. Несмотря на закрытые границы, у Купаловского получалось расширять даже международное сотрудничество. Например, состоялось совместное чтение «Пана Тадеуша» с польскими коллегами, за которой также можно было наблюдать онлайн. Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

Возвращается к обычной жизни театр очень осторожно, с соблюдением мер безопасности. Например, сегодня тут повсюду установлены санитайзеры. Проводится несколько этапов дезинфекции, обеспечивается социальная безопасность. Зрители сидят в шахматном порядке. В зале более 300 мест, но сегодня заполнено только 100.

Интересно, что билеты зрители сохранили еще с апреля и не забирали деньги – по ним сейчас и пришли. Это стало своеобразной поддержкой для театра. Даже при всех виртуальных возможностях и новых технологиях, соскучились зрители по этой атмосфере, по живым спектаклям, а сами актеры – по настоящим аплодисментам, которые не заменят никакие лайки в интернете. Говорят: пусть зрителей сегодня вечером и в три раза меньше, но главное – снова иметь возможность выходить на сцену к своему зрителю.

Мы очень рады, потому что у меня был куплен билет на другой спектакль. Сейчас вот мне дали возможность прийти на тот спектакль, который сейчас идет. И я рада, что попала на «Павлинку», потому что это как символ этого театра. Поэтому очень-очень рады. Я люблю очень этот театр, потому что он такой атмосферный. Все остальные театры тоже хороши, но мне здесь очень нравятся актеры, которые здесь играют. Очень душевно всегда здесь.