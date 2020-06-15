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«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую

15 июня 2020 18:50
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Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей. Конечно же, визитной карточкой театра – легендарной «Павлинкой».

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-1

При каких мерах предосторожности пройдет спектакль и какие еще постановки можно будет увидеть до конца месяца, расскажет корреспондент Яна Шипко. 

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-4

Яна Шипко, корреспондент:
Сёння ўвечары ў Купалаўскім не пакідае пачуццё дэжавю. Усё таму, што юбілейны, соты сезон выдаўся такім непрадказальным, што адчыняюць яго зараз ужо ў другі раз. Зразумела, сімвалічна пасля такой вымушанай паўзы, але, як заўсёды, па традыцыі сваёй візітоўкай – славутай  «Паўлінкай». Дарэчы, на гэтыя два месяцы падчас пандэміі тэатр з гледачом на зусім не развітваўся: бачыліся, няхай і анлайн.

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-7

За это время на интернет-платформах спектакли Купаловского посмотрели больше 100 тысяч зрителей, только «Павлинку» смотрели на всех континентах. Несмотря на закрытые границы, у Купаловского получалось расширять даже международное сотрудничество. Например, состоялось совместное чтение «Пана Тадеуша» с польскими коллегами, за которой также можно было наблюдать онлайн.

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-10

Возвращается к обычной жизни театр очень осторожно, с соблюдением мер безопасности. Например, сегодня тут повсюду установлены санитайзеры. Проводится несколько этапов дезинфекции, обеспечивается социальная безопасность. Зрители сидят в шахматном порядке. В зале более 300 мест, но сегодня заполнено только 100.

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-13

Интересно, что билеты зрители сохранили еще с апреля и не забирали деньги – по ним сейчас и пришли. Это стало своеобразной поддержкой для театра.

Даже при всех виртуальных возможностях и новых технологиях, соскучились зрители по этой атмосфере, по живым спектаклям, а сами актеры – по настоящим аплодисментам, которые не заменят никакие лайки в интернете. Говорят: пусть зрителей сегодня вечером и в три раза меньше, но главное – снова иметь возможность выходить на сцену к своему зрителю.

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-16

Мы очень рады, потому что у меня был куплен билет на другой спектакль. Сейчас вот мне дали возможность прийти на тот спектакль, который сейчас идет. И я рада, что попала на «Павлинку», потому что это как символ этого театра. Поэтому очень-очень рады. Я люблю очень этот театр, потому что он такой атмосферный. Все остальные театры тоже хороши, но мне здесь очень нравятся актеры, которые здесь играют. Очень душевно всегда здесь.

«Очень душевно всегда». Что произошло в Купаловском за время перерыва: театр вновь показывает спектакли вживую-19

За это время удалось активизировать и YouTube-канал, и интернет-платформу. В планах, как поделились театралы, даже участие в международном интернет-фестивале театров.

# Купаловский театр # Культура # Яна Шипко # Павел Латушко # Фотофакт

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