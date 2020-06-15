Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз.

Павел Латушко, генеральный директор Купаловского театра:

Гэта новае адкрыццё. Мы разумеем, што свет развіваецца, развіваецца па інтэрнэт-тэхналогіях. Але, вядома, я ўспамінаю фільм «Москва слезам не верит», калі адзін з галоўных герояў сказаў: «Нічога не застанецца апрача тэлебачання». Пры ўсёй павазе да тэлебачання, але ўсе ж такі замяніць інтэрнэтам рэальную атмасферу тэатра, а перад усім – нашага Купалаўскага тэатра – немагчыма.

І мы вяртаемся зноў у соты сезон, наш юбілейны сезон. І не магло быць інакш. Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай». Мы спадзяёмся, што яна ўсім нам дапаможа: і гледачам, і артыстам тэатра, усім, хто працуе ў Купалаўскім, каб мы ўвайшлі ў нармальны, натуральны рытм жыцця. Мы запрашаем вас усіх у Купалаўскі.