Прямой эфир

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»

15 июня 2020 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Купаловский снова собирает зрительный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сложилось, что этот сезон в театре открывается уже во второй раз.

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»-1

После двух месяцев перерыва из-за пандемии возобновляются живые показы спектаклей.

Конечно же, визитной карточкой театра – легендарной «Павлинкой».

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»-4

Павел Латушко о Купаловском театре: «Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай»-6

Павел Латушко, генеральный директор Купаловского театра:
Гэта новае адкрыццё. Мы разумеем, што свет развіваецца, развіваецца па інтэрнэт-тэхналогіях. Але, вядома, я ўспамінаю фільм «Москва слезам не верит», калі адзін з галоўных герояў сказаў: «Нічога не застанецца апрача тэлебачання». Пры ўсёй павазе да тэлебачання, але ўсе ж такі замяніць інтэрнэтам рэальную атмасферу тэатра, а перад усім – нашага Купалаўскага тэатра – немагчыма.

І мы вяртаемся зноў у соты сезон, наш юбілейны сезон. І не магло быць інакш. Мы вяртаемся з нашым талісманам, з нашай візітоўкай – славутай «Паўлінкай». Мы спадзяёмся, што яна ўсім нам дапаможа: і гледачам, і артыстам тэатра, усім, хто працуе ў Купалаўскім, каб мы ўвайшлі ў нармальны, натуральны рытм жыцця. Мы запрашаем вас усіх у Купалаўскі.

# Купаловский театр # Культура # Яна Шипко # Павел Латушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности
15 июня 2020 08:55

Купаловский второй раз открывает театральный сезон. Как будут соблюдать меры безопасности

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?
14 июня 2020 10:03

Потомок рода умер, не перечислив деньги на реставрацию. Что будет с усадьбой Потоцких в Березино?

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах
13 июня 2020 11:55

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах