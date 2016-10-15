Съезд писателей Беларуси и России открылся в Москве: его участникам приветствие направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Творческий союз союзного государства. Более сотни писателей из Беларуси и России собрались в эти дни в Москве. Здесь литераторы обсуждали не только профессиональные вопросы. Сегодня важно сохранить и укрепить духовно-историческое единство. Делать это можно и через слово.

Его главенство в творчестве способствует укреплению дружеских, политических и экономических отношений между странами.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:

У нас появилась целая плеяда прекраснейших писателей, в том числе, и молодых писателей. Мы их смогли взрастить. В Беларуси мы, например, ввели такой порядок, что ежегодно выплачиваем 10-12 стипендий для молодых, подрастающих, подающих надежды талантов. Немало значит то, что появились десятки прекраснейших произведений, которые украшают, я бы сказал, любой народ и призывают к тому, что мы хотим донести до читателя.

Стремление писателей к более активной общественной и просветительской деятельности в Беларуси – поддерживается не первый год.

Не остаётся без финансирования издательская деятельность. Эта статья бюджета не сокращается. Голос творческой элиты должен звучать громче в отстаивании идеалов своей страны.

Приветствие участникам съезда писателей Союзного государства направил Александр Лукашенко. В послании, которое зачитал заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский, была высказана надежда на писателей, как на проводников высших нравственных и эстетических идеалов.

Творческих людей призвали отказаться от коммерциализации литературы в угоду утраты вкуса.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Социальные функции, выполняемые писательской средой, элитами нашего общества, творческими элитами.

Она не должна быть оценена исключительно рублём.

Недопонимание этих вещей может привести к крушению, к развалу не отдельно взятых общественных объединений, направлений деятельности творческих, возможно, даже государственных устоев, коими мы не просто должны дорожить, но и защищать их.

В Москве делегация из Минска также провела переговоры с экспертным сообществом и представителями мэрии столицы России.

Такие встречи призваны помочь наладить и развить контакты в гуманитарной сфере между странами.

Это будет достигаться через реализацию новых совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.