Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября

Несколько лет назад в Беларуси сложилась новая, но весьма интересная традиция – проводить свой собственный фестиваль, на котором могут встретиться многочисленные фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр. Уже пятый UniCon Convention пройдет 22-23 октября 2016 года во Дворце спорта «Уручье» (СКА Уручье), просп. Независимости, д. 196.

С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В год первого маленького юбилея посетителям будут представлены 30 фан-стэндов, а среди гостей значатся писатели-фантасты Ольга Громыко, Александра Гардт, Сергей Слюсаренко, Милена Завойчинская и группа энтузиастов независимого белорусского кино на базе студии AURIOUS STUDIOS. В рамках фестиваля состоится традиционный конкурс косплееров.

БИЛЕТЫ

До фестиваля осталось чуть больше недели, но купить билеты на него еще не поздно.

Билет на два дня фестиваля стоит 44 рубля (440 000).

Однодневный билет (приобретенный на конкретный день) – 33 рубля (330 000).

Косплееры и участники конкурсов смогут попасть на фестиваль по льготной цене 20 рублей (200 000).

В дни проведения фестиваля стоимость билетов будет увеличена.