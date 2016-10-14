Прямой эфир

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября

14 октября 2016 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несколько лет назад в Беларуси сложилась новая, но весьма интересная традиция – проводить свой собственный фестиваль, на котором могут встретиться многочисленные фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр. Уже пятый UniCon Convention пройдет 22-23 октября 2016 года во Дворце спорта «Уручье» (СКА Уручье), просп. Независимости, д. 196.

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября-1

С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В год первого маленького юбилея посетителям будут представлены 30 фан-стэндов, а среди гостей значатся писатели-фантасты Ольга Громыко, Александра Гардт, Сергей Слюсаренко, Милена Завойчинская и группа энтузиастов независимого белорусского кино на базе студии AURIOUS STUDIOS. В рамках фестиваля состоится традиционный конкурс косплееров.

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября-4

БИЛЕТЫ

До фестиваля осталось чуть больше недели, но купить билеты на него еще не поздно.

Билет на два дня фестиваля стоит 44 рубля (440 000).

Однодневный билет (приобретенный на конкретный день) – 33 рубля (330 000).

Косплееры и участники конкурсов смогут попасть на фестиваль по льготной цене 20 рублей (200 000).

В дни проведения фестиваля стоимость билетов будет увеличена.

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября-7

Стенды представленных на фестивале вселенных:

— Звездные Войны

— Звездный Путь

— Доктор Кто

— Звездные Врата

— Светлячок

— Варкрафт

— Литературный додекаэдр. Миры Г.Ф. Лавкрафта и Терри Пратчетта

— Властелин Колец

— 9999 in 1 (олдскульные игры 8- и 16-бит)

— VHS (видеосай-фай 80х)

— Мой маленький пони

— ЧасМульта

— D&D+Adventure time

— Игра Престолов

— Bioshock infinite

— Ведьмак

— Готэм DC

— Вселенная Марвел

— Миры Дугласа Адамса

— Пираты Карибского Моря

— Портал

— Resident Evil

— Гарри Поттер

Стенды только первого дня:

— Покемон

— Мир Безумного Макса

— Мир Терри Гудкайнда

Стенды только второго дня:

— Мерлин

— Люди в черном

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября-10

Подробная информация о главном сказочном событии года Беларуси на официальном сайте фестиваля http://unicon.by.

Фотографии взяты с официальной группы UniCon «ВКонтакте».

Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября-13

# Культура # Фестиваль # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Комиксы

Другие новости рубрики

Все новости
Почему рок-музыка заряжена насилием и как не предать Буратино: Алексей Рыбников отвечает на «Простые вопросы»
13 октября 2016 21:01

Почему рок-музыка заряжена насилием и как не предать Буратино: Алексей Рыбников отвечает на «Простые вопросы»

В Мирском замке появился уникальный семейный альбом Радзивиллов
13 октября 2016 08:57

В Мирском замке появился уникальный семейный альбом Радзивиллов

Историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» удостоен премии «Европа Ностра»
13 октября 2016 06:54

Историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» удостоен премии «Европа Ностра»