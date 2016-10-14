Фестиваль UniCon-2016 соберет любителей фантастики и комиксов 22-23 октября
Несколько лет назад в Беларуси сложилась новая, но весьма интересная традиция – проводить свой собственный фестиваль, на котором могут встретиться многочисленные фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр. Уже пятый UniCon Convention пройдет 22-23 октября 2016 года во Дворце спорта «Уручье» (СКА Уручье), просп. Независимости, д. 196.
С каждым годом фестиваль расширяет свои границы. В год первого маленького юбилея посетителям будут представлены 30 фан-стэндов, а среди гостей значатся писатели-фантасты Ольга Громыко, Александра Гардт, Сергей Слюсаренко, Милена Завойчинская и группа энтузиастов независимого белорусского кино на базе студии AURIOUS STUDIOS. В рамках фестиваля состоится традиционный конкурс косплееров.
БИЛЕТЫ
До фестиваля осталось чуть больше недели, но купить билеты на него еще не поздно.
Билет на два дня фестиваля стоит 44 рубля (440 000).
Однодневный билет (приобретенный на конкретный день) – 33 рубля (330 000).
Косплееры и участники конкурсов смогут попасть на фестиваль по льготной цене 20 рублей (200 000).
В дни проведения фестиваля стоимость билетов будет увеличена.
Стенды представленных на фестивале вселенных:
— Звездные Войны
— Звездный Путь
— Доктор Кто
— Звездные Врата
— Светлячок
— Варкрафт
— Литературный додекаэдр. Миры Г.Ф. Лавкрафта и Терри Пратчетта
— Властелин Колец
— 9999 in 1 (олдскульные игры 8- и 16-бит)
— VHS (видеосай-фай 80х)
— Мой маленький пони
— ЧасМульта
— D&D+Adventure time
— Игра Престолов
— Bioshock infinite
— Ведьмак
— Готэм DC
— Вселенная Марвел
— Миры Дугласа Адамса
— Пираты Карибского Моря
— Портал
— Resident Evil
— Гарри Поттер
Стенды только первого дня:
— Покемон
— Мир Безумного Макса
— Мир Терри Гудкайнда
Стенды только второго дня:
— Мерлин
— Люди в черном
Подробная информация о главном сказочном событии года Беларуси на официальном сайте фестиваля http://unicon.by.
Фотографии взяты с официальной группы UniCon «ВКонтакте».