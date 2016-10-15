Художественное братство Беларуси и Франции: белорусские художники представили своё творчество на «Осеннем салоне» в Париже

Новости Беларуси. Белорусские художники впервые представили свои работы на «Осеннем салоне» в Париже. Вернисаж на Елисейских полях – масштабное культурное событие не только для Франции.

Он известен уже более ста лет.

На этот раз Беларусь здесь в качестве почётного гостя.

Произведения художников и скульпторов из нашей страны соседствуют с работами представителей ещё 40 государств.

Творческого вдохновителя «Осеннего салона» в Париже уже в октябре ждут в Минске, где также проходит вернисаж подобного формата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильви Кехла, руководитель «Осеннего салона»:

Мы надеемся, что наше сотрудничество в будущем будет расширяться, и наши обмены будут становиться все более масштабными. В уставе «Осеннего салона» в Париже говорится о художественном братстве.

Мы считаем, что такое братство – это также братство и между народами.

Именно так я могла бы описать потенциал развития нашего сотрудничества в ближайшие годы.