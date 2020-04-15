«Мы хотим показать жизнь наших далёких предков». Уникальный музей под открытым небом строят в Беловежской пуще

Расскажите о ваших самих громких находках.

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:

Пару дней тому назад вернулся из Беловежской пущи, где, действительно, происходит процесс строительства первого в нашей стране археологического музея под открытым небом возле населенного пункта Каменюки – это центр Беловежской пущи. Мы вместе с нашими партнерами, коллегами из национального парка давно вынашивали эту идею создания такого комплекса на том месте, где существуют памятники археологии, их десятки. И создали концепцию, в соответствии с которой мы пытаемся или хотим показать жизнь наших далеких предков, начиная где-то с 12 тысяч тому назад и примерно до X века, на протяжении многих тысяч лет. В истекшем году, 1 июня 2019 года была открыта первая часть археологического музея под открытым небом. Мы представили жизнь и быт людей в эпоху железа. Первая часть музея уже начала действовать и принимать туристов, но это только первая часть. Сейчас завершается работа над введением в строй комплекса железного века, связанного с проблемой готов – вельбарской культурой и также славянской деревней. Но почему сейчас тут эти находки? Началась работа над четвертой частью строительства музея – это стоянка эпохи мезолита, поселение эпохи неолита и поселение бронзового века. Это новые комплексы, которые раскрывают самых первобытных наших предков.