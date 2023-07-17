Судья «Ну-ка, все вместе» Этери Бериашвили призналась, что обожает Беларусь. Пообщались с певицей

Уникальная певица и женщина. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Этери Бериашвили. Ольга Бурлакова, ведущая:

Я пролистала практически все ваши соцсети, когда готовилась к интервью, и просто влюбилась. В ваше обаяние, в ваше жизнелюбие, в вашу энергию. И хотела даже лично задать вопрос. Как вы все успеваете, где черпаете вдохновение и энергию, где этот источник? В Грузии? «Самое главное – очень этого хотеть». Откуда Этери Бериашвили черпает энергию и вдохновение?

Этери Бериашвили, певица, педагог по вокалу:

Я просто радуюсь каждому моменту, который Господь Бог нам дарует. Мы вышли – хорошая погода, солнце, прекрасно. Увидел картины – прекрасно. Послушала красивую музыку – прекрасно. Дети бегают, орут, дети должны орать, они должны громко кричать. Не надо их останавливать. Отлично, прекрасно. Они потом перестанут. Самое главное – очень этого хотеть. Если ты хочешь все успеть, ты успеешь. У меня есть потрясающая дочь, ей в августе будет 12 лет. Соответственно нужно быть энергичной молодой мамашкой, коей я пытаюсь быть. У меня родители живы и относительно здоровы. У меня надежный тыл. Где, скажите мне, пожалуйста, время для уныния, для какого-то отсутствия энергии?! Все дает энергию. Я сегодня встала, витебские птички щебечут мне прямо в окно – это же круто, это же классно. Ольга Бурлакова:

Как приятно общаться со счастливым человеком – просто сносит энергетикой. Я думаю, что здесь вообще весь «Славянский базар» именно такой энергетикой и наполнен. И с погодой нам в этом году повезло. Что вы еще в этот приезд оценили на «Славянском базаре» в Витебске? Певица призналась, что впервые в жизни пела на белорусском. Каково это было?

Этери Бериашвили:

Я оценила, как белорусы добротой, терпением и принятием отнесли к тому, что я исполнила песню Игорь Михайловича Лученка «Зачарованная» на концерте Союзного государства. Концерт был посвящен его творчеству. Это невероятный вызов самой себе. Я эту песню слушаю уже лет 20. Я большая поклонница группы «Белорусские песняры». Я их обожаю. У меня такая грузинская «Зачарованная» получилась. Ольга Бурлакова:

На беларускай мове – это же невероятно тяжело. Вы первый раз исполнял песню на беларускай мове? Этери Бериашвили:

Первый раз. Было сложно. Поскольку я музыкант, я слушаю всегда музыку языка. И для меня было очень интересно, я справлюсь с этим или нет. Мне белорусы сказали, что я справилась. Поэтому я считаю эту миссию выполненной. Мне кажется, дальше можно сделать вообще программу на белорусском языке. Ольга Бурлакова:

Шикарное, просто потрясающее выступление. Еще когда на этой сцене, которая поднималась. Мне кажется, это очень страшно. Каждый раз у вас какой-то необычный образ, причем даже в обычной жизни. Вы любите работать с дизайнерами, сотрудничать? «Я даже не думала, что для меня могут что-то делать дизайнеры»

Этери Бериашвили:

Когда я выступила на «Голосе»… До этого в основном довольствовалась масс-маркетом. Я даже не думала, что для меня могут что-то делать дизайнеры. И молодая девочка, у меня было выступление на какой-то городской площадке. Она подошла: я видела вас, ваше выступление на «Голосе». А можно, я для вас что-нибудь сделаю? Именно так это было. Sabina Mak – это сейчас очень известный в России дизайнер. Она для меня сделала, и я почувствовала на себе власть художника – так, хватит надевать эти балахоны. Тогда я выработала способность доверять профессионалам, потому что нужно доверять профессионалам. Если ты пытаешь все контролировать… Я что, дизайнер? Нет. Я этими знаниями не обладаю. Я не обладаю этими умениями, взглядом художника. Ольга Бурлакова:

Этот наряд от кого? Этери Бериашвили:

Это от Rada. Татьяна Сычева – витебский дизайнер. За что Этери Бериашвили любит Беларусь?

Ольга Бурлакова:

Как приятно, что артисты, приезжая, прилетая к нам в Беларусь и беря с собой огромные чемоданы костюмов – и концертных и повседневных – в итоге покупают белорусское. Этери Бериашвили:

Белорусская косметика, белье шикарное, средства для ухода, белорусские дизайнеры, еда. Очень калорийная. Ольга Бурлакова:

Артисты рассказывают, что увозят белорусскую колбасу. Этери Бериашвили:

Колбасу я не буду возить, потому что мне это все нельзя. В Беларуси все настолько душевно, щедро. Я вышла с презентацией альбома Руслана Алехно. Какой он широкий человек, какой он прекрасный! А какие все певцы белорусские!

Меня восхищает бесконечность диапазона, бесконечность душевности. Все вроде бы просто, но при этом непросто. Хочется обнять этот народ. Ольга Бурлакова:

Приятно слышать эти слова, потому что вы как потрясающий педагог и как человек, который постоянно участвует в проекте «Ну-ка, все вместе», где тоже приходится оценивать певцов, причем не начинающих, а уже состоявшихся. Какие критерии оценки профессионализма артистов, что в первую очередь главное? Внешность или вокальные данные? Что важнее на сцене: харизма или большой голосовой диапазон? Отвечает судья проекта «Ну-ка, все вместе»

Этери Бериашвили:

Вокальные данные и способность передать эмоции, способность человека вовлечь тебя в свою историю. Артист, чему я учу своих студентов, должен как маг и волшебник Дэвид Копперфильд, взять, бросить свои крючки в зал и потянуть к себе, в свою историю. Люди должны сопереживать, понять, о чем ты поешь. Неважно, на каком языке. Самое главное, чтобы это было искренне, от души. Когда говорят – хорошо поет, чистенько – для меня это вообще не показатель. Чистенько человек должен петь по определению. То есть слух должен быть. Если нет слуха, надо заниматься сольфеджио, есть специальные науки. И инструмент.

Я это повторяю уже 800 583 раза. Ольга Бурлакова:

Что важнее, харизма на сцене или огромный диапазон? Этери Бериашвили:

Харизма. Ольга Бурлакова:

Слушаю вас и понимаю, насколько вы пропитаны музыкой. И это ваша неотъемлемая часть. И очень даже странно было узнать, что вы по образованию медик. Этери Бериашвили:

Я по первому образованию медик. А второе высшее образование у меня музыкальное. Ольга Бурлакова:

Как вас занесло в первую профессию? Мне кажется, артистами и певицами такого уровня все-таки рождаются.

Этери Бериашвили:

Разумеется, я родилась артисткой, но у родителей были на все это другие планы. Разве это профессия, разве этим можно зарабатывать? Я их поняла очень хорошо, когда была пандемия. Как я говорю всем абитуриентам, которые приходят: случись что, а случилось буквально три года назад, все музыканты остались без работы. Я преподавала онлайн. Я ненавидела тогда онлайн-преподавание, но я вынуждена была, потому что у меня дочь и у меня ответственность перед ребенком, перед собой. И в итоге выяснилось, что я не только зарабатывала на еду, квартплату и так далее, но я еще зарабатывала себе на образование. Я тогда очень много курсов прошла. Ольга Бурлакова:

Я думаю, что вы не только, как вы говорите, скромно вели курсы, преподавали онлайн, вы еще в этот момент пели онлайн и тем самым лечили человеческие сердца и души. Возвращаясь к «Славянскому базару», вы видите наших молодых исполнителей, как они участвуют в конкурсе. Для многих это первый конкурс, у кого в жизни, у кого такого уровня. Вы можете как педагог, как певица с огромным стажем, как человек

большой духовной наполненности дать несколько универсальных советов молодым людям, которые выходит на сцену?