В Брестской областной библиотеке появилась знаменитая Берестейская Библия, изданная в 16 веке

Новости Беларуси. В Брестской областной библиотеке имени Горького исследуют фрагменты знаменитой Берестейской Библии, изданной в 16 веке. Условия приобретения раритетного издания не разглашаются. Уникальный памятник культуры уже официально внесен во все реестры и каталоги.

Год назад научный мир «всколыхнула» настоящая сенсация – брестский исследователь нашел точное месторасположение знаменитой Брестской типографии Радзивилла Черного – берестейского старосты, который положил начало книгоиздательству на белорусской земле. В середине 16 века именно в этой типографии свет увидела Берестейская Библия. К слову, на книжное дело Радзивилл средств не жалел – издание только этой книги ему обошлось в 10 тысяч дукатов – весь его годовой доход.

Юлия Бешанова, СТВ:

Теперь этот фолиант хранится в Брестской областной библиотеке. Под обложкой 18 века – уникальные подлинные страницы Берестейской Библии, которая была отпечатана в Брестской типографии 450 лет назад. В мире известно всего о 120 подобных экземплярах, в Беларуси — он всего второй.

История сохранила обстоятельства, при которых погибла большая часть тиража уникального издания. После смерти книгопечатника, его сын, Николай Радзивилл, который не разделял религиозные взгляды отца, попросту сжег книги во дворе Несвижского замка. Многие из чудом уцелевших фолиантов до нашего времени дошли лишь фрагментарно. Вновь обретенный брестский фрагмент начинается с 121 страницы.

Вацлав Валецкий, профессор Ягеллонского университета (Польша):

Мы можем только сделать предположение, почему остались именно эти фрагменты, а не иные. Похоже, они из экземпляры, который был в хорошем состоянии. Это не был экземпляр уничтоженный, который был сожжен или залит водой. Для чего были оставлены эти фрагменты, и кто пользовался – на эти вопросы можно будет ответить после глубокого анализа самого текста.

Гравюры-иллюстрации, удобочитаемый готичный шрифт и первый в истории белорусского книгопечатания предметный указатель. Сегодня исследователи говорят: Радзивиловская Библия — настоящий шедевр полиграфического искусства эпохи Ренессанса. Вернуть в Брест подлинник знаменитого издания – давняя мечта местных исследователей.

Анна Мяснянкина, заместитель директора по научной работе Брестской областной библиотеки им. М. Горького:

Она будет хранится в книгохранении, недоступна для широкого круга читателей. Это абсолютно нормальная ситуация, когда такие книги даются только исследователям.

Появление в Бресте подлинных фрагментов библии — событие знаковое. Издание 16 века в прямом смысле открыло миру город над Бугом: после выхода книги из типографии, Берестье стали наносить на карты. Исследователи говорят: Берестейская Библия – один из символов города наряду с Брестским миром, Брестской унией и Брестской Крепостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.