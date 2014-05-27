Выставка «Хоккей на высшем уровне» в Национальной библиотеке Беларуси: более 200 книг от изданий начала XX века до наших дней

Знаете ли вы, что изображения хоккея были найдены еще в древнем Египте и Греции, или что шайбе предшествовал мяч!? Эти и многие другие страницы из истории и жизни ледового спорта можно узнать в Национальной библиотеке Беларуси.

Более 200 книг, от изданий начала XX века до наших дней, удалось собрать на выставке «Хоккей на высшем уровне». В уникальную коллекцию вошли яркие брошюры, советские пособия, открытки.

Вот, к примеру, издание 1971 года, времени культа хоккея в Советском Союзе. Разнообразные карикатуры и шаржи на болельщиков, известных игроков и тренеров не могут не вызвать улыбку.

Книга – как подтверждение народного статуса игры, части повседневной культуры. А вот от этого издания еще пахнет типографской краской. Новая энциклопедия белорусского хоккея заслуживает отдельного просмотра.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Это действительно фундаментальное издание, которое представляет и историю белорусского хоккея в контексте хоккея мирового, и представляет наиболее ярких персонажей: и тренеры, и игроки национальной сборной по хоккею. Здесь представлены подробные биографии, списки матчей с итогами, рейтинги, сведения о наших клубах.

Первый матч по хоккею с участием белорусской команды состоялся в 1940 году, а коллекция Национальной библиотеки отправляет нас на матчи 20-х годов прошлого века, когда белорусский хоккей еще не существовал.

Большинство справочников родом из тогдашнего Ленинграда. Поучаствуем в «Играх на льду» за 1926 год.

Александр Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Здесь мы можем найти и правила игры в хоккей с некоторыми зарисовками, схемами, внешний вид, расстановку, количество игроков на поле, которое менялось (сначала их было 9, после – 7). Мы видим, как менялась клюшка. В Советский Союз хоккей попал с традиционной формой с шайбой, потому что изначально начинали играть с мячом. Здесь уже во всех справочниках 20-х годов мы видим традиционную резиновую шайбу.

Динамичный и яркий хоккей – фаворит художников и фотографов. На выставке собрана огромная коллекция открыток, плакатов, афиш – эффектные кадры ледовых сражений. По этим открыткам можно отправиться в Швецию на чемпионат 1971 года и поболеть за легендарные сборные.

Благодаря таким массовым изданиям хоккей становился популярным движением.

А вот профессиональных игроков наверняка порадует пособие от культового канадского хоккеиста Орра. Секреты мастерства он демонстрирует в фотоиллюстрациях.

Специально к чемпионату мира в Национальной библиотеке придумали ноу-хау. Виртуальная экспозиция – ваш гид в исторический и культурный хоккей в графике и живописи.