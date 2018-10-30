Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ

Новости Беларуси. Учеба объединяет. Студенты рассказали о своих уголках малой родины и заодно удивили жюри яркими номерами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Московского района:

Сегодня жилой комплекс – это территория, которая объединяет у себя свыше 6 тысяч студентов и в отдельные годы здесь проживало свыше полутора тысячи иностранных студентов. Мы хотим иностранцам рассказать про культуру Беларуси, про особенности ее регионов, про ее традиции.

Диана Ковалева, председатель координационного совета студенческой деревни БГУ:

У нас в стране Год малой родины, поэтому решили приобщить к этой тебе наш праздник. У нас он является ежегодным, обычно мы празднуем его масштабно. Это межнациональные культуры, представлены различные страны. Много студентов, которые проживают в нашем общежитии.