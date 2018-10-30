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Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ

30 октября 2018 17:39
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Новости Беларуси. Учеба объединяет. Студенты рассказали о своих уголках малой родины и заодно удивили жюри яркими номерами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-1

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-3

Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Московского района:
Сегодня жилой комплекс – это территория, которая объединяет у себя свыше 6 тысяч студентов и в отдельные годы здесь проживало свыше полутора тысячи иностранных студентов. Мы хотим иностранцам рассказать про культуру Беларуси, про особенности ее регионов, про ее традиции.

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-6

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-8

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-10

Диана Ковалева, председатель координационного совета студенческой деревни БГУ:
У нас в стране Год малой родины, поэтому решили приобщить к этой тебе наш праздник. У нас он является ежегодным, обычно мы празднуем его масштабно. Это межнациональные культуры, представлены различные страны. Много студентов, которые проживают в нашем общежитии.

Фестиваль культур прошёл в студенческой деревне БГУ-13

В 2018 году студенческий фестиваль празднует свой третий день рождения. В планах провести мероприятие, где уже иностранные учащиеся поделятся впечатлениями о Беларуси.

# Молодежные фестивали # Культура # Андрей Казакевич # Диана Ковалева # Фотофакт

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