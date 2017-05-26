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Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

26 мая 2017 13:20
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Новости Беларуси. Областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» 26 мая проходит в Минске. Произведения белорусских авторов – Коласа, Купалы, Богдановича, Короткевича – декламируют почти 100 юношей и девушек. Все они – победители районных чтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, у каждого из участников лишь одна попытка удивить жюри. Судьи обращают внимание на технику речи и артистизм.

Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске-1

Татьяна Ромэйко, участник творческого конкурса юных чтецов «Живая классика» (Столбцовский район):
Я не баюся, бо я ўжо выступала многа разоў. І спадзяюся на якое-небудзь месца.

Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске-4

Светлана Быкова, председатель жюри:
Тут вельмі дастойныя ўдзельнікі сабраліся. Яны ўжо пераможцы, пераможцы раёнага этапу. І сёння мы павінны дабраць з іх усяго толькі чатыры чалавекі, якія восенню, у верасні, паедуць у Полацк.

Проект набирает популярность и уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. Победители, а это по четыре представителя от каждой области, в сентябре примут участие в национальном этапе «Живой классики». А финал и награждение лучших чтецов страны состоятся на Дне письменности в Полоцке.

# Культура # Конкурс «Жывая класіка»

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