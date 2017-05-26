Стихи Богдановича, Купалы и Коласа со сцены: областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Новости Беларуси. Областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» 26 мая проходит в Минске. Произведения белорусских авторов – Коласа, Купалы, Богдановича, Короткевича – декламируют почти 100 юношей и девушек. Все они – победители районных чтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, у каждого из участников лишь одна попытка удивить жюри. Судьи обращают внимание на технику речи и артистизм.