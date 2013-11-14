Новости Беларуси. Статус Могилева как культурной столицы Беларуси и СНГ будет увековечен в бронзе. Это престижное звание областной центр получил в 2013 году.

Памятный знак решено установить перед горисполкомом. Автором проекта выступил известный могилевский скульптор Андрей Воробьев. Новый символ города откроют 9 декабря – именно в этот день Могилев передаст почетное звание культурной столицы Беларуси Гродно, а культурной столицы СНГ – киргизскому Ошу и казахстанской Алма-Ате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.