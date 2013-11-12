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Художница Анна Балаш представила свою выставку кукол в Вилейке

12 ноября 2013 19:52
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Новости Беларуси. «Страна чудес». Столичная художница Анна Балаш представила свою персональную выставку в Вилейке. Неповторимые куклы ручной работы стали работой всей жизни. Каждый экспонат имеет свою индивидуальность и представляет определенную эпоху в истории европейской культуры.

Основа кукол - фарфор. Экспонаты одеты в шикарные костюмы. Каждую куклу художница воспринимает, как живой экспонат. Ее автограф - это самодельное сердце в виде маленькой записки с пожеланиями благополучия и счастья внутри игрушки.

Сегодня куклы Анны Балаш находятся во многих частных коллекциях за рубежом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Надежда Авдей, научный сотрудник ГУ «Вилейский краеведческий музей»:
Её куклы созданы не для игры, а для домашнего театра. И человек сам создает для них обстановку и дизайн. Потому что эта кукла не для комнаты, а комната для куклы.
Вещи – это дополнение образа из наших фондов. Ведь поставить одну куклу и не создать время, в котором она была, и тот образ, в котором она возникла, не очень интересно.

# Культура # Фотофакт # Художники Минска # Надежда Авдей

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