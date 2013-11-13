24-летний диджей из Саратова стал продюсером Леди Гага

Новости США. Диджей Zedd, он же Антон Заславский из Саратова, в 24 года становится продюсером эпатажной Леди Гага. С певицей он познакомился на вечеринке электронной музыки в Лондоне. Эта встреча стала судьбоносной. Гага предложила Антону сделать совместный проект.

Спустя некоторое время Заславский выслал певице 1,5-минутный клип, после чего Леди лично связалась с диджеем и предложила стать продюсером её нового альбома ARTPOP.

Антон Заславский в интервью The New York Post:

Она подошла ко мне на одном шоу и сказала «Давай поработаем вместе». Я отправил ей 90-секундную демо-запись и потом она мне сама позвонила и попросила, чтобы я спродюсировал ее альбом.

Aura – первый совместный трек певицы и русского диджея. Кстати, он стал саундтреком к фильму «Мачете убивает».

Антон Заславский, продюсер Леди Гага:

Это один из самых сумасшедших моих треков, и когда я показал её Леди Гага, я не ожидал, что она ей понравится.

Антон Заславский в юношестве уехал в Германию, где и стал диджеем. Молодой человек сотрудничал с Джастином Бибером, группами Fatboy Slim, Skrillex, The Black Eyed Peas. Стоит отметить, в рейтинге британского журнала DJ Magazine Zedd Заславский занимает 24 строчку в списке Топ-100 диджеев мира.

Своё возвращение на большую сцену Леди Гага охарактеризовала метафорично: «Птица Феликс возвращается из пепла». Напомним, в феврале певица перенесла операцию на бедре. Восстановительный процесс занял несколько месяцев. «Я работаю только для моих фанатов, – призналась Гага в недавнем интервью. – И когда я вижу моих «маленьких монстров» в блёсках, париках, с улыбками на лицах, я счастлива. Я чувствую, что вернулась, потому что они вернулись со мной».

После операции Гага никуда не выходила. И не потому что стеснялась того, что её увидят в инвалидном кресле. «У меня не было новой музыки. И я меньше всего хотела бы стать одной из тех селебритиз, которые выходят в свет, чтобы быть просто сфотографированными», – говорит поп-дива. И не скрывает: болезнь отняла столько времени, поэтому Леди Гага не собирается сидеть на месте и совсем скоро отправится в новый тур. В поддержку нового альбома.

Леди Гага, певица:

У меня самой зудит поехать выступать. Меня вдохновили DJ Zedd, андеграундное искусство, немецкая танцевальная музыка. Я иду к своим слушателям! И хочу, чтобы, прослушав альбом ARTPOP, они почувствовали, что я честна перед ними. Я так старалась выздороветь, чтобы показать им это!

На протяжении нескольких лет ей не только удается привлечь внимание всемирных СМИ, но и увеличивать свою славу. Дело не в том, что и как она поет. Дело в том, что и как она одевает. Ее стиль может нравиться, а может и не нравиться. Все зависит от интересов аудитории (смотрите видео).