Стартовал республиканский конкурс юных чтецов: талантливых декламаторов будут искать по всей стране

Новости Беларуси. Живая классика. В Международный день родного языка в Беларуси стартовал республиканский конкурс юных чтецов. Поэтические состязания впервые пройдут с таким размахом. Один из организаторов масштабного творческого проекта – телеканал СТВ.

В поисках талантливых декламаторов наши коллеги обещают доехать до самых отдаленных уголков страны и показать в эфире самые яркие выступления. К участию приглашаются ребята – от первого до десятого класса. Самое главное условие – любовь к белорусской поэзии. Артистизм и эмоциональность приветствуются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Гэта не толькі чытанне твораў нашай нацыянальнай класічнай літаратуры, гэта наогул увага грамадства да дзяцей. Да той вялікай справы, каб нашы дзеці раслі адукаванымі і выхаванымі, каб яны не толькі праз школьны падручнік, але і праз жывое слова, паэтычнае слова ўсведамлялі сваю Радзіму. Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы б хацелі даехаць да вёсак, паказаць і расказаць пра тых самых дзетак, якія з задавальненнем будуць чытаць нашы любімыя вершы. Мы зарац карыстальнікі сацыяльных сетак. Сёння, у дзень роднай мовы, мы можам падзяліцца з вамі сваімі любімымі вершамі.