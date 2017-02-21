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В Беларуси запустили рассылку стихов Янки Купалы по почте

21 февраля 2017 10:31
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Новости Беларуси. Купала почтой. Ежедневную рассылку творений классика на электронные ящики запустили в нашей стране. Организаторы такого необычного проекта на протяжении ста дней будут отправлять всем желающим стихи Купалы совершенно бесплатно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Для этого необходимо лишь подписаться на рассылку. В ближайшем будущем бессмертные строки поэта дополнятся иллюстрациями.

К слову, менее чем за неделю желающих получать письма «от Купалы» набралось почти 750 человек. «Няхай ваш дзень пачнецца з натхнення, а не з офіснай руціны!» – пишут организаторы проекта.

# Культура # Классика

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