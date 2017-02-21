Зачем белорусские производители сшили костюм для знаменитого брюссельского мальчика?

Новости Беларуси. И мировые знаменитости носят белорусское! Одну из самых известных статуй на планете – писающего мальчика – совсем скоро облачат в наш национальный костюм.

Обновку для бронзового нагиша 21 февраля представили в «Беллегпроме». В разработке нового одеяния для бельгийской достопримечательности участвовали сразу несколько белорусских предприятий.

Костюм сшит на Оршанском льнокомбинате, обувь – в Минске, а шляпа – в Хойниках. Завершает же композицию слуцкий пояс в миниатюре. И, кстати, одет мальчик будет эксклюзивно, как истинный модник, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Костюм уникален, он сшит в единственном экземпляре. Историки говорят о том, что традиция одевать статуэтку в разные костюмы свое начало берет в 1698 году. С этого периода более 800 костюмов хранится в музее. И наш костюм, после того, как он свой период времени повисит на самой скульптуре, тоже займет свое почетное место в музее Брюсселя.

Переодевание мальчика для жителей Брюсселя – не только дань традиции, но и торжество городского размаха. А облачение бронзовой статуи в белорусский национальный костюм бельгийцы увидят уже совсем скоро, 10 марта.

Дизайнеры учли все особенности фигуры и даже размер статуэтки. Предусмотрели даже то, что по праздникам воду заменяют различными напитками. Так что ткань пропитали специальным составом, который позволяет сохранить приглядный вид в любых условиях.