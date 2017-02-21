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С днем рождения, маэстро: Михаил Финберг отмечает юбилей

21 февраля 2017 10:32
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Новости Беларуси. Его называют человек-оркестр, а коллеги по цеху знают его как музыканта с уникальным слухом. Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу 21 февраля – 70.

Творческий путь музыканта, а ныне известного дирижера, начался в Мозыре, где родился Финберг. Здесь он окончил музыкальную школу по классу скрипки, а потом были училище, консерватория и его первый оркестр – в минском цирке.

В 1987 году Михаил Яковлевич возглавил государственный оркестр симфонической музыки, бессменным руководителем которого является вот уже 30 лет.

В коллективе начинали многие известные артисты: Дмитрий Колдун, Бьянка и многие победители «Славянского базара в Витебске». Финберг продолжает искать и растить талантливых музыкантов. Сегодня под чутким дирижированием народного работают более двухсот артистов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси:
Я ганаруся, што маю рацыю паказваць, як трэба рабіць той ці іншы твор. Я задаволены тым, што мы раскрываем новыя поспехі, якія ёсць у нашай краіне, у музыцы, у песні. Гэта мой гонар.

С юбилеем народного артиста поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слов искренней благодарности заслуживает Ваша работа по поиску и поддержке талантливой молодежи, а также активная общественная деятельность и участие в важных социальных проектах.

# Культура # Юбилеи # Михаил Финберг

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