«Стараемся, чтобы музыка вбивалась в голову». Познакомьтесь с ансамблем народной песни «Соловушка» из Червеня

Петь от души, нести в массы народный колорит и просто любить свое дело – это правила вокального ансамбля народной песни «Соловушка», которые своим творчеством покорили не только зрителей из Беларуси, но и за рубежом. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомились с коллективом и узнали их секрет успеха.

В Червенском доме культуры богатство коллективов – творческие и талантливые, но все они многочисленные. Поэтому руководство учреждения несколько лет назад приняло решение создать небольшую команду, которая сможет вокальным репертуаром прославлять Червенщину за пределами родного края. И вот он, дружный, сплоченный коллектив.

Андрей Хурсевич, руководитель Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

У нас девчата, которые ходят в другие наши коллективы. Сделали такую мобильную группу: четыре человека, два мальчика и две девочки, чтобы ездить, наслаждаться музыкой, чтобы это был совсем другой формат. Не народный, не слишком фольклорный, а чтобы были и песни в современной обработке, народная песня в современном исполнении. Инициативу создания такого коллектива в центре культуры встретили на ура и всячески поддерживают. Кстати, ансамбль успешно гастролирует. Есть свои поклонники, а в копилке немало наград.

Елена Гоман, директор Червенского районного центра культуры и досуга:

«Соловушка» – коллектив молодой. Поскольку он небольшой, он мобильный. Он может быстро реагировать на какие-то запросы наших зрителей, потребителей услуг культуры, быстро перемещаться на фестивальные площадки, концертные. В поле, когда, допустим, страда, мы поддерживаем наших хлеборобов и оперативно реагируем. Едем в поле и поем для них, поздравляем их с трудовыми успехами. Такие коллективы, как «Соловушка», очень ценны своей мобильностью. Песенный репертуар у коллектива за четыре года собрался богатый, со своей изюминкой – народные мотивы на современный лад. Такое музыкальное блюдо пришлось зрителю по душе.

Андрей Хурсевич:

Берем в репертуар и песни старые про нашу Родину. Конечно, теперь есть новые технологии, которые позволяют сделать новейшую обработку, чтобы это не было баянное звучание. Получается, что рождаются песни, приходят в коллектив. Мы на концерт съездим, посмотрим. Выступает какая-то фольк-группа, молодые, задорные, амбициозные – почему бы нам не попробовать эту песню, но немножко ее переделать под себя? Так появляются новые песни в репертуаре. Сейчас еще стараемся работать над тем, чтобы появились песни собственного сочинения.

Влада Родовская, корреспондент:

Получается, вы работаете не только со словами других исполнителей, но и со звуком? В каждой песне есть ваша отличительная черта. Андрей Хурсевич:

Конечно. Мы не делаем полостью копию того или другого артиста. Мы стараемся внести что-то свое. Допустим, где-то слова подстроить под себя, под свое настроение, под свою душу, под основной репертуар, который у нас есть. В музыке тоже пытаемся что-то изменить. Где-то добавить чуть больше битов, баса, чтобы это было драйвово, звучало не только на словах, но и чтобы музыка вбивалась в голову, запоминалась. «Поле Чудес» и шоу Малахова. Как коллективу из Червеня удалось поучаствовать в съемках популярных программ – подробности.

Баланс в коллективе не только в музыкальном содержании, но, можно сказать, в кадровом. Две женщины, два мужчины. Тандем прекрасен и в голосовом звучании: низкий баритон грамотно сочетается с сопрано. Андрей Хурсевич:

Когда я пришел сюда работать, то все эти люди здесь были. Со всеми участниками сегодняшнего коллектива мы познакомились еще очень задолго до того, как я пришел сюда работать. Они приехали с концертом на мое 18-летие, дали целый концерт. Я тогда работал в Руднянском сельском доме культуры в нашем Червенском районе. И с того момента мы подружились, начали вместе работать, обмениваться каким-то опытом. Люди в коллективе уже с опытом, я молодой еще, ничего не понимающий. И так получилось, что когда уже пришел сюда работать, то сразу мы почувствовали себя одной большой семьей. Когда ходишь в один народный коллектив, во второй и когда все время общаешься, делишься домашними переживаниями, радостными новостями, то приятно, когда люди действительно видят, замечают это и во всем помогают тебе. Очень тепло ощущается внимание других участников коллектива.

Время знакомиться с участниками коллектива. Михаил Щербач не только голосистый соловей, а еще баянист, сам себе аккомпаниатор. Андрей Хурсевич:

Иногда нужно спеть что-то и под баян. Он незаменимый человек, хороший, талантливый, всегда отзывчивый. На любую просьбу помочь с нотным оформлением, по вокалу он всегда отзывается, всегда идет навстречу. Михаила Ивановича музыка интересовала с детства. Старшие братья пели – подтянули младшего в хор. Хобби не стало делом жизни. Михаил Иванович выбрал червенский Департамент охраны, а свободное время уделяет музыке. Уже более 45 лет как.

Михаил Щербач, участник Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Долгое время жил, работал, там ходил в несколько коллективов. 16 лет назад – Червень. Ну, и пришел в Дом культуры. Дружный коллектив. Все делаем сообща, вместе решаем вопросы. Отдых… Это для меня тоже своеобразный отдых, когда я на репетиции хожу. А вот Ирина Ковган свою творческую деятельность совмещает с работой в Червенском доме-интернате. Как и у всех участников, любовь к музыке – с рождения, притом взаимная. Все в удовольствие. Так и идет рука об руку с творчеством уже много лет.

Ирина Ковган, участница Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

В творчество я попала очень давно. Я вообще с детства пою. У меня мама поющая, сестра поющая. Мы еще с детского сада с ней участвовали в вокальных конкурсах, даже ездили на «Золотые ключи». Потом немножко забросили – школа. В школе я тоже везде выступала. За период этого времени я всегда мечтала участвовать в каком-то маленьком коллективчике, чтобы нам было легче куда-то поехать маленькой семьей. Одним словом, «Соловушка» для меня – это такой коллектив, в котором я оставляю частичку сердца, души, настроения, иногда и терпения. Бывает всякое, но мы друг к дружке подстраиваемся и находим компромисс во всем, где бы мы ни были, куда бы мы ни ездили.

Надежда Черницкая на работу идет с удовольствием. Свое призвания нашла в центре культуры. Она руководитель другого народного коллектива, а по совместительству – костюмер. Поет, танцует, а еще шьет для ансамбля. Признается: когда занимаешься любимым делом, все по плечу.

Надежда Черницкая, участница Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Много лет назад у меня дети маленькие совсем были, мы приехали в этот город, я здесь совершенно никого не знала, мне было скучно. Я просто искала, где бы попеть в этом неизвестном городе. И когда пришла, это 30 лет назад… У меня мама с отцом очень хорошо пели. У нее голос замечательный. У нас в семье мне единственной очень нравилось петь. Когда они пели, я почему-то пряталась, слушала их и просто плакала. Коллектив у нас – это одна семья, мы одно единое. У нас горе, беда – мы всегда друг друга поддержим и в хорошем, и в плохом. Одна семья. Самое дорогое, что мы любим друг друга, уважаем. У каждого костюма здесь своя история. В закромах можно найти наряд под любую композицию с отражением настроения.

Надежда Черницкая:

Шить очень люблю. В шестом классе я себе первое платье пошила. Мама даже ругалась, думала, испортила ткань. Но я до сих пор его помню, оно белое в цветочки, в складочку. Люблю шить. Когда сюда пришла, меня попросили по совместительству быть костюмером. Когда мы стали «Соловушками», у нас одежды не было, нам еще не верили, что мы можем хорош петь четверо. Я выписала по интернету обычную дешевую блузочку. И мы решили вышить, сделать. Чтобы было что-то свое.

Юбочку дешевенькую купили, но кружева в Минске купила. Они уже старенькие стали, поносились. Костюм вроде бы хорошенький, богато смотрится. Кокошник – я купила бусы, кружева, мы его обновили. Ложусь спать и думаю: сегодня девочки выступали, что-то мне не нравится кокошник. Долго думаю-думаю. Вроде и спать хочется, а потом раз – мысль пришла. У нас Червень – город маленький. Я собралась, прихожу на работу, говорю: мне надо срочно в Минск за тканью.