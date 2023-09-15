В 28 руководит ансамблем, сам построил дом, а ещё держит коз и свиней. Как успеть везде? Поговорили с музыкантом

Петь от души, нести в массы народный колорит и просто любить свое дело – это правила вокального ансамбля народной песни «Соловушка», которые своим творчеством покорили не только зрителей из Беларуси, но и за рубежом. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомились с коллективом и узнали их секрет успеха.

Влада Родовская, корреспондент:

Мы все говорим про коллектив, про заслуги, конкурсы. Но еще не поговорили про вас. Как в целом сложился ваш путь в творчестве? Наверняка это было с детства? Андрей Хурсевич, руководитель Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Да, это было с детства. Я припоминаю, это было лет с четырех. Как рассказывает моя тетя: ты уже в четыре года бежал на соседский огород, срывал кочан капусты с корнями, бежал и пел песню: шарики, шарики, шарики, боры. Говорит: откуда она была у тебя в голове, неизвестно.

Андрей Хурсевич признается – жизнь заставила быть сильным. Воспитывала бабушка, она и привила ему искреннюю любовь к музыке. Но в шесть лет тогда еще маленький мальчик оказался в школе-интернате. Но и там его талант был замечен. Андрей Хурсевич:

Там музыкальный руководитель заметил, что у меня есть голосовые данные, и начал со мной заниматься. У нас была женщина, которая писала нам стихи. Он был музыкантом, играл на всех инструментах и сейчас играет. И он писал музыку. Мы в школе-интернате тоже покоряли всевозможные конкурсы: районные, областные.

Конкурсы, фестивали, выступления – Андрей всегда был первым в списках желающих. Были и награды. Поделился воспоминанием: когда ему было восемь, участвовал в республиканском конкурсе, на нем и получил свой самый значимый подарок – наручные часы и белый магнитофон прямо из рук Президента. Теплые воспоминания до сих пор в душе. Андрей Хурсевич:

Потом тоже участвовали во всех конкурсах. Пробовал себя в разных сферах, но все равно песня тянет, завораживает. Когда-то пообещал бабушке, что я не брошу песню, потому что именно она меня этому учила. Решил пойти работать. И пришел в наш Червенский район, потому что я родом отсюда. Пришел работать в наш сельский Дом культуры в Рудне и остался там. Потом искал себя в новых профессиях, но все равно вернулся. Влада Родовская:

Вы руководитель в 28. Каково быть руководителем коллектива, судя по всему, не одного? Как удерживать, будучи молодым человеком, целый коллектив очень опытных коллег?

Андрей Хурсевич:

Секрет заключается лишь в том, что мы очень друг друга понимаем. У нас, конечно, бывают разногласия по репертуару, по партиям, музыке: это мне нравится, это мне не нравится. Но мы всегда стараемся как-то по-семейному найти компромисс и решить эту ситуацию мирным путем, чтобы всех в коллективе устраивала эта позиция. Со старшим поколением всегда проще работать, потому что они опытнее. Ты иногда можешь промолчать, а они тебе подскажут. И получается эта гармония, идиллия. Она складывается. 28-летнего руководителя коллеги принимают с уважением, где-то даже по-отцовски. Опыт плюс молодость есть результат.

Надежда Черницкая, участница Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Мы подобрались, может, даже по характеру друг другу подходим. Но Андрей у нас – золотой ребенок. Талант у него от Бога. Когда я узнала о нем, он раньше на районе работал. Потом приехал. Он рос с бабушкой. Я говорю: Андрюха, откуда ты знаешь песни, которые я знаю? Мне 60 лет, а тебе 28. Откуда ты знаешь все эти песни? Он говорит: я с бабушкой рос, бабушка пела. Ему это нравится, он и частушки – ну, все. С ним и в огонь и в воду.

Михаил Щербач, участник Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

С одной стороны, это даже хорошо, что пробивной такой, может куда-то нас вывезти. До этого мы с руководителем особо не выезжали, а сейчас начали немножко показываться.

Работа работой, но за пределами стен учреждения день Андрея Хурсевича продолжается. Дома хозяйство: куры, козы, собака, кошки, а еще и огород с двумя теплицами. Дел хватает, но признается, ему работа на земле в радость.

Андрей Хурсевич:

День за пределами Дома культуры выглядит очень насыщенно. Потому что большой участок, хозяйство, которое нужно кормить постоянно. Дом, который еще достраивается. Поэтому работы очень много. Когда есть кусочек своей земли, каждый скажет о том, что здесь работа никогда не заканчивается. Это не в квартире, когда пришел, лег и отдыхаешь. Здесь всегда найдется какая-то работа. С утра нужно пойти, накормить хозяйство, подоить коз, выпустить их на пашню, чтобы они кушали, пока еще есть возможность, сочную траву. Покормить кур, свинку, которая у меня тоже есть. Это занимает полдня времени.

При это нужно и дома что-то успеть сделать, где-то по строительству. Ну, и, конечно, на самом участке. 15 соток земли нужно и обкосить, траву сгрести, все это убрать. Сейчас как раз заканчивается сезон огородный, поэтому тоже хватает дел и в теплице, и возле теплицы. Недавно выбрали картошку, закрыли сезон помидор. Еще остались перцы, огурцы плодоносят.

Дом руководитель ансамбля тоже делал сам, начиная с закладки фундамента, заканчивая установкой окон. Основные работы уже позади – сейчас Андрей занимается отделочными нюансами: где-то подшить, где-то украсить. Но дело за малым. Андрей Хурсевич:

Благодаря поддержке Президента Республики Беларусь по Указу № 240 я получил субсидию на строительство дома, которой я воспользовался. Начиная с того, что нужно было вырубить деревья, привести в порядок территорию первым делом – полностью своими руками. Где-то коллеги помогут, мужская сила, где-то знакомые приедут. Как-то получилось, что дом появился. Начал я его строить в 2019 году, в августе. Заехал я сюда уже в 2020 году, в ноябре. За год полностью построил коробку, крышу и сделал первый этаж.

Особая любовь – домашнее хозяйство и животные. Борю и Дашу Андрей решил завести давно – хотелось питаться правильно. Овощи с огорода, фрукты из сада, молоко и мясо тоже с подворья. Влада Родовская:

Как пришла идея завести коз? Они не так просты.

Андрей Хурсевич:

Да, козы требуют особенного ухода. В летний период не так много ухода, но все равно нужно приложить руки. В основном зимой им сложно, потому что надо много запасаться кормом. Надо и веники, надо и сено. Где-то комбикормом подкормить, какими-то витаминами, минералами. Обязательно, чтобы они лизали соль, чтобы у них хватало витаминов. Идея появилась изначально, как только появился участок, кусок земли. Я до сих пор мечтаю открыть контактный зоопарк, чтобы желающие, кто живет в квартирах с детьми, могли просто прийти с хлебушком, покормить их. Чтобы они контактировали, чтобы дети понимали, что когда даришь любовь животным, то и в жизни совсем по-другому все складывается. Сейчас планирую развивать тему именно козловодства, потому что у нас она не такая обширная, а продукция пользуется спросом. Даже знакомые, кого угощаю, все очень хвалят. Молоко – то же самое. Коза только недавно начала доиться, пока еще раздаивается, но первые литры молока есть. В хлеву на ночь они подкармливаются. Сейчас сезон яблок пошел, они подкармливаются яблочками. Много тоже нельзя давать, потому что повышенная кислотность сказывается на них.

Покупаю комбикорм сбалансированный, со всеми витаминами. Немножко тоже подкармливаю, чтобы было им более комфортно, удобно. Как говорится, как осенью покормишь, так они будут чувствовать себя зимой. Они тоже напитываются жиром, формируют себе шерсть, чтобы они не замерзли. И, конечно, качество молока зависит во многом от того, чем ты кормишь. Это Борька наш, козел-производитель. Очень ревнивый. Когда ему не достается корма, он тут же начинает бодаться, обижает нашу Дашку, нашего молокопроизводителя. Козочка – она же девочка, всегда послушнее. А козел – он и есть козел. Он всегда бодатый, пытается проявить свое мужество.