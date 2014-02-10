Спектакль театра теней «Велиструхен» прямо в «Студии хорошего настроения»!

Новости Беларуси. В гостях «Студии хорошего настроения» - невероятно творческая семья: художники Анна Силивончик, Василий Пешкун и их дочь Мария.

У вас есть объединяющий творческий элемент, который называется «Театр теней». Мы были очень удивлены, узнав, что называется этот театр «Велиструхен», что Маша придумала название. На каком языке вообще это слово и что она означает?

Мария Пешкун:

Вообще, нет такого слова. Просто я смотрела мультик, и там была песня. Я неправильно поняла, ходила, пела по квартире это неправильное слово, и маме с папой это запомнилось. И они хотели назвать этим словом что-нибудь. И однажды у нас появилась такая возможность, мы думали, как же назвать театр теней. И пришли к такому выводу, что нужно назвать именно этим словом.

Давайте о «Велиструхене» подробнее. Кто автор идеи, кто чем занимается, на кого какие обязанности возложены в проекте и, главное, какое будущее ждет такие театры?

Анна Силивончик, художник:

Идея балы изначально моя. Так получилось, что нас пригласили на детский фестиваль провести мастер-классы. И я решила. Что надоело уже проводить мастер-классы по живописи, сколько уже можно, нужно и отдохнуть летом, попробовать для себя что-то новое. И появилась идея провести мастер-класс по созданию кукол и декораций для театра теней и постановки какого-то небольшого спектакля. Но для того, чтобы научить, нужно было и самому попробовать - так появился наш первый спектакль. Затем второй, третий спектакль на подходе практически.

Но у каждого свои обязанности, я так понимаю?

Анна Силивончик, художник:

В основном, спектакли мы ставим по моим сказкам или стихам, я пишу текст, сценарий, куклы тоже, в основном, делаю я. Когда мы разыгрываем сам спектакль, то текст всегда читает Маша, озвучивает, в процессе помогает. А управляем куклами мы с Васей.

Василий, Вам не казалась изначально Анина идея не мужским делом, в куклы играть?

Василий Пешкун, художник:

Мне и сейчас так кажется! (смеется). Но иногда мне это даже нравится. Смена видов деятельности, как отдых. В воскресенье чем заниматься? Не по магазинам же бегать! Вот, спектакль показываем, день прошел.

Кто зрители ваших спектаклей? Где можно посмотреть, кроме «Студии хорошего настроения»?

Анна Силивончик, художник:

Показываем и в мастерской дома, для друзей. Сотрудничаем с проектом «Бусы», на их площадках проводим тоже спектакль.

Насколько технически сложна эта работа? Сколько времени занимает подготовка?

Анна Силивончик, художник:

Это сложный вопрос, также, когда спрашивают, сколько времени уходит на картину. Можно и месяц, и неделю, смотря сколько часов в день этому посвящать.