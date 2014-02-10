Поэтесса Тамара Гусаченко в прямом эфире «Студии хорошего настроения»

Новости Беларуси. 6 февраля – День памяти Пушкина. Действительно, Пушкин объединяет очень многих. И с кем говорить о Пушкине, как не с поэтом? На связи со «Студией хорошего настроения» на СТВ – член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик, поэтесса, пятикратный лауреат международных премий, обладатель золотой медали имени Тютчева Тамара Ивановна Гусаченко.

Тамара Ивановна

Тамара Ивановна, сегодня – День памяти Пушкина, как вы относитесь к этому поэту?

Тамара Гусаченко, член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик:

Мы только что провели пушкинский бал в нашей витебской гимназии имени Пушкина!

А что из пушкинского Вам ближе всего?

Тамара Гусаченко, член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик:

Я очень люблю стихотворение «Клеветникам России». Пушкина я люблю всего! Когда-то знала чуть ли не наизусть всего «Онегина», но поэту сложно держать в памяти стихи, и даже вредно. Нужно не держать их, потому что они тогда вплетаются в твои произведения. Когда-то я поняла, что когда я пишу стихи, мне это мешает. Просто сплетаются словосочетания. А это недопустимо.

Тамара Ивановна, одно из ваших последних достижений – гимн городу Витебску. Расскажите об этой странице творчества?

Тамара Гусаченко, член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик:

Это 7-летняя борьба, работа. Масса вариантов была создана мною и композитором. Изумительная получилась мелодия в конечном счете. Музыка, великолепное гармоничное сочетание с текстом. В текст постаралась вложить и историю города, и предания, и легенды о нем, но лучше всего скажет сам гимн.

Что бы вы пожелали нашим телезрителям?

Тамара Гусаченко, член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик:

Я хочу пожелать всем телезрителям, чтобы они никогда не болели.

Спасибо вам огромное, мы также желаем вам здоровья и, конечно, творческого полета.

Тамара Гусаченко, член Союза писателей Беларуси и России, писатель, литературный критик:

Спасибо! До свидания!