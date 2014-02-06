В рамках проекта Союзного государства в Москве установят памятник Симеону Полоцкому

Новости Беларуси. Трехтомное собрание произведений Пушкина 6 февраля подарил белорусским библиотекам госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Это факсимильные издания Болдинской рукописи великого русского поэта. Церемония вручения прошла в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь министр культуры Беларуси Борис Светлов вручил госсекретарю Союзного государства уникальное факсимильное издание Полоцкого Евангелия. Его подготовило Издательство Белорусского Экзархата совместно с Международным благотворительным фондом «Семья-Единение-Отечество» и Национальной академией наук.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Привязываясь к сегодняшнему событию, мероприятию, я бы сказал, что, наверное, не было бы Пушкина, если бы в свое время не было Симеона Полоцкого. Так вот, один из проектов - памятник Симеону Полоцкому, который будет установлен в Москве. Думаю, что не в этом году, но мы продвинулись достаточно далеко - выбрано и согласовано с мэрией Москвы место, подыскиваются деньги. А что касается самой скульптуры, скульптурного произведения, то финансирует эту работу непосредственно Союзное государство.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

В тех регионах, где высоко стоят вопросы культуры, там людям интереснее жить, молодежь не уезжает из этих регионов, они остаются. И это, как даже показывают опросы общественного мнения, иногда выходит на первый план.

К слову, в Минске продолжает работу международная книжная выставка. Она проходит в белорусской столице уже в 21 раз. Его программа более чем насыщенная - встречи с писателями, круглые столы, автограф-сессии, презентации книг.