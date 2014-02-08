Выставка картин Павла Масленникова открылась в Национальном художественном музее в Минске

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее открылась выставка картин Павла Масленникова. Она проходит в рамках празднования 100-летия со дня рождения художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции - пейзажи, написанные в период конца 40-х начала 90-ых прошлого века. Всего порядка тридцати полотен-ретроспектив.

Почерк мастера отличают мягкие линии и неторопливый ритм колористических переходов. Кроме авторских, на выставке картины и учеников художника.

Наталья Селицкая, куратор выставки:

Особенностью этой выставки является то, что здесь зритель может увидеть не только эпохальные, знаковые работы, которые выставлялись на многих экспозициях, ранее печатались во многих изданиях. Но также увидеть маленькие этюды - шедевры, на мой взгляд, которые нам любезно предоставили из семьи художника. Здесь открывается разный Масленников. С одной стороны - он купеческий, монументальный, а с другой - очень лирический и философский художник.