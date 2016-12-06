Спектакль «Ромео и Джульетта» на сцене легендарного театра «Комеди Франсез» впервые покажут в Беларуси

Новости Беларуси. Ретрансляция из Парижа. В Минске впервые покажут постановку со сцены старейшего театра Европы – легендарного «Комеди Франсез». Спектакль «Ромео и Джульетта», переведенный сыном Виктора Гюго, минчане и гости столицы на экранах смогут увидеть дважды в этом месяце: сегодня, а также 24 декабря.

Поставил трагедию о юных влюбленных художественный руководитель театра Эрик Рюф. Это его первая постановка в качестве художественного руководителя. А также стоит отметить, что именно этим спектаклем открывается первый сезон «театра в кино» от «Комеди Франсез», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Макаревич, координатор проекта:

Действие всем известного спектакля, всем известной истории Ромео и Джульетты перенесено в Южную Италию в 30-е годы XX века. С соответствующей стилистикой, атмосферой. То есть мы увидим эти насыщенные краски, ощущение вендетты между двумя семьями. И в то же время это остается французским спектаклем. Это будет очень красивое, очень зрелищное действие, которое, мы надеемся, будет интересно минской публике.