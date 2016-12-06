Забавные белорусские традиции: как развлекались наши предки зимой?

Совершить вираж на тройке с бубенцами, пострелять снежками аль слепить снежную крепость…Наши предки знали толк в зимних забавах! Социальных сетей не было, от того фантазии было где разыграться. Предлагаем начать с альтернативы хоккею – старинной игры «гусик»!

На Масленицу устраивали настоящие карусели: закапывали кол и на огромную палку с одной стороны закрепляли сани, а затем несколько парней толкали ее и по кругу катали девушек.

Был у белорусов и такой ритуал. Запрягали коней в сани и отправлялись кататься, считалось – чем дальше ты уедешь из деревни, тем выше у тебя будет лен.

Зимние забавы требовали силы и выносливости – такой веселый спорт. Настоящим хитом была игра «петухи»: парни или дети становились на одну ногу, руки заводили за спину и грудью толкали один одного – кто упал – тот пропал, кто выиграл – герой на селе.

Как известно, классическим конькам мы обязаны Петру I, который соединил лезвие с обувью, прибив коньки к сапогам. Немыслима была зима и без лыж, как добраться в гости к соседу, когда сугробы наметало до забора?

А почему мы бы и нам не взять пример с наших находчивых предков и не освоить парочку развлечений для зимних каникул?