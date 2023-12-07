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Pantone объявил Peach Fuzz цветом 2024 года

07 декабря 2023 15:24
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Цвет Peach Fuzz был признан цветом 2024 года по версии института цвета Pantone. Об этом пишет ТАСС.

Pantone объявил Peach Fuzz цветом 2024 года-1

 Фото: Pantone

Этот тонкий персиковый оттенок означает наше стремление позаботиться о себе и окружающих, обогатить разум, тело и душу, говорится на сайте организации. Руководитель института Леатрис Эйземан отмечает, что этот цвет «резонирует с состраданием» и «соединяет молодость с вечностью».

Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, ежегодно определяет главный цвет с 2000 года. В прошлом году был выбран «новый вибрирующий красный».

# Необычное # Культура

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