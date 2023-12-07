Pantone объявил Peach Fuzz цветом 2024 года

Цвет Peach Fuzz был признан цветом 2024 года по версии института цвета Pantone. Об этом пишет ТАСС.
Цвет Peach Fuzz был признан цветом 2024 года по версии института цвета Pantone. Об этом пишет ТАСС.
Фото: Pantone
Этот тонкий персиковый оттенок означает наше стремление позаботиться о себе и окружающих, обогатить разум, тело и душу, говорится на сайте организации. Руководитель института Леатрис Эйземан отмечает, что этот цвет «резонирует с состраданием» и «соединяет молодость с вечностью».
Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, ежегодно определяет главный цвет с 2000 года. В прошлом году был выбран «новый вибрирующий красный».