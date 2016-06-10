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Какую мебель называют антикварной и для чего декорируют и искусственно «состаривают» новую мебель?

10 июня 2016 09:33
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Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня мы узнаем, какую мебель называют антикварной и для чего декорируют и искусственно «состаривают» новую мебель.

Не каждую старую мебель можно назвать антикварной. Статус антиквариата мебель приобретает при наличии нескольких условий. Во-первых, мебель должна быть изготовлена более, чем 100 лет назад. Во-вторых, мебель должна быть изготовлена из благородных пород древесины. И в-третьих, антикварная мебель должна иметь особые отличительные черты: стиль или дизайн, инкрустацию или резьбу.

Сегодня найти антиквариат безумно сложно. Увидеть настоящее мебельное произведение искусства можно увидеть лишь в музеях, галереях или во многочисленных частных коллекциях.

# Культура # Мебель # Фотофакт # Художник # Андрей Кулинкович # Рената Полякова

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