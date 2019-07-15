Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Новости Беларуси. Культурные ценности международного масштаба. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваня Здонюк, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):

Безусловно, мне хочется оказаться в тройке лидеров, и я на это надеюсь. Но у меня нет сейчас каких-то подсчетов. Очень крутые зрители, очень крутые члены жюри. Огромное всем спасибо! Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен. Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»