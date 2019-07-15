Ваня Здонюк о «Славянском базаре-2019»: «Мне хочется оказаться в тройке лидеров»

Новости Беларуси. Культурные ценности международного масштаба. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди финальное шоу. К вечеру разрешится и главная интрига международного форума: будет ли вручено Гран-при и как распределятся места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе «Витебск-2019».
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Ваня Здонюк, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Безусловно, мне хочется оказаться в тройке лидеров, и я на это надеюсь. Но у меня нет сейчас каких-то подсчетов. Очень крутые зрители, очень крутые члены жюри. Огромное всем спасибо!
Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен.
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