Гран-при «Славянского базара» едет в Казахстан? Рассказываем о сюрпризах финального шоу
Новости Беларуси. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди финальное шоу. К вечеру разрешится и главная интрига международного форума: будет ли вручено Гран-при и как распределятся места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе «Витебск-2019»?
Известно, что наибольшее количество баллов у участника из Казахстана Адильхана Макина. За ним с серьезным отрывом – участники из Грузии, Израиля и Беларуси.
Церемония награждения состоится днем в пресс-центре форума. А вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на сцену.
Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»
Организаторы обещают грандиозный концерт вечером и целую россыпь звездных имен: Ирина Дорофеева, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Ольга Бузова и другие. В программе также премьера песни Софии Ротару, которую приготовили специально для «Славянского базара».
Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»