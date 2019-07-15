Гран-при «Славянского базара» едет в Казахстан? Рассказываем о сюрпризах финального шоу

Новости Беларуси. Витебск сегодня, 15 июля, прощается со «Славянским базаром». 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди финальное шоу. К вечеру разрешится и главная интрига международного форума: будет ли вручено Гран-при и как распределятся места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе «Витебск-2019»?