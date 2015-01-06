Новости Беларуси. В Несвижском замке проходят каникулы в древнем стиле. Гости бывшей княжеской резиденции смогут окунуться в атмосферу конца XIX века. Туристов ждет интересная музыкальная программа. Сюрпризы подготовил и театральный зал. Для детей балетмейстер предлагает мастер-класс старинного танца.

Рождественская экскурсионная программа будет действовать до 8 января. В праздничные дни Несвижский замок планирует принять около 12 тысяч посетителей, большинство из которых – школьники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.