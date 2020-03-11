«Сны о Франции». Что стоит посмотреть во время «Франкофонии-2020»

В этом году международная организация сотрудничества под названием «Франкофония» отмечает 50-летие. Она объединяет всех, кто любит или практикует французский язык и культуру.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь: По данным министерства образования, в Беларуси 2,5% учеников изучает французский язык – это мало и это в два раза меньше, чем 10 лет тому назад. Это парадоксально, потому что «Франкофония» в мире постоянно расширяется. Сегодня насчитывается 300 млн. франкофонов на пяти континентах, 4 года тому назад их было 270 млн. – это значит, что за четыре года количество франкоговорящих в мире увеличилось на три Беларуси. Поэтому очевидно, что владение французским языком – добавленная стоимость для развития карьеры. Поэтому неудивительно, что в странах Евросоюза это не 2,5%, а 25% учеников, которые изучают французский язык.

Большое количество мероприятий проходит в рамках вот этой программы «Франкофония». Может быть, вы порекомендуете, на что стоит обратить особое внимание?

Дидье Канесс:

Мы стараемся представить белорусской публике разнообразную культурную программу, которая сочетает в себе и традицию, и инновацию. В рамках месяца «Франкофонии» мы организуем более 10 мероприятий. Со списком мероприятий можно ознакомиться на сайте посольства. Есть концерты, театральные представления, выставки, конференции. Я хотел бы обратить внимание на две выставки: выставка художников «Сны о Франции» и выставка артистов из студии «Ле Френуа» – это передовая студия фотографии и визуальных искусств. Эта выставка пройдет в галерее «Ў». Я думаю, что вот это последнее мероприятие стоит обязательно посмотреть, потому что оно очень инновационное.