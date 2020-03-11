«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове

Новости Беларуси. «Сказки на подушках». Необычный подход к изучению белорусского языка придумали в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Здесь малыши из детских садов приходят на интерактивные занятия в краеведческий музей, в зал этнографии родного края. Проект не потребовал финансовых затрат, всё сделано своими руками.

Сотрудники в национальных костюмах рассказывают ребятам сказки на белорусском языке. Малыши удобно размещаются на мягких пуфиках, которые сшили сами сотрудники музея из старых штор.

Инна Казакова, директор Чаусского районного историко-краеведческого музея:

Неслучайно выбран этот зал, потому что здесь все дышит белорускостью. Здесь масса предметов, которыми пользовались наши предки: рушники, орудия труда и для обработки льна. Сам антураж этого зала позволяет окунуться в старину и чувствовать себя белорусами.