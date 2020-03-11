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«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове

11 марта 2020 06:17
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Новости Беларуси. «Сказки на подушках». Необычный подход к изучению белорусского языка придумали в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове -1



Здесь малыши из детских садов приходят на интерактивные занятия в краеведческий музей, в зал этнографии родного края. Проект не потребовал финансовых затрат, всё сделано своими руками.   

«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове -3

Сотрудники в национальных костюмах рассказывают ребятам сказки на белорусском языке.

Малыши удобно размещаются на мягких пуфиках, которые сшили сами сотрудники музея из старых штор.   

«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове -6

Инна Казакова, директор Чаусского районного историко-краеведческого музея:   
Неслучайно выбран этот зал, потому что здесь все дышит белорускостью. Здесь масса предметов, которыми пользовались наши предки: рушники, орудия труда и для обработки льна. Сам антураж этого зала позволяет окунуться в старину и чувствовать себя белорусами.  

«Здесь всё дышит белорускостью». В Чаусах деток необычным способом обучают мове -9

В будущем такие занятия помогут ребятам при подготовке к школе. Проект становится популярным, желающих послушать белорусские сказки в такой уютной обстановке всё больше.   

# Традиции Беларуси # Культура # Инна Казакова # Фотофакт

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