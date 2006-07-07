"Славянский базар в Витебске": старт дан!

Беларусь на XV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" представляют почти 700 профессиональных и самодеятельных артистов. Среди наиболее значимых мероприятий "Славянского базара" - традиционные дни культуры Беларуси, России и Украины, День Союзного государства, театральный и кинопроекты.

День культуры Беларуси пройдет на фестивале 9 июля. В гала-концерте мастеров искусств, который носит название "Мне снятся сны о Беларуси", примут участие Анжелика Агурбаш, Искуи Абалян, Инна Афанасьева, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Петр Елфимов, известные хореографические и хоровые коллективы.

Белорусские кинематографисты принимают участие в кинопроекте фестиваля и представят публике художественный фильм "Я помню..." режиссера Сергея Сычева. В нем снимались Юлия Кадушкевич, Владимир Гостюхин. На IX Международном конофестивале в Бердянске "Надежда "Бригантины" этот фильм получил несколько дипломов.

Ко дню культуры Беларуси приурочено проведение дня Витебска. Развлекать зрителей на концертных площадках будут почти 40 самодеятельных коллективов.

В дне Москвы, который пройдет на фестивале 12 июля, примет участие караул Московского Кремля. Состоятся международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2006" и детский песенный конкурс. Интересными обещают быть совместные белорусско-российские концерты: авторский концерт композитора Кима Брейтбурга, посвященный 10-й годовщине со Дня единения народов Беларуси и России, юбилейный концерт Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, в котором примут участие российские друзья артистов.