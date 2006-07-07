Представители фотоклуба <Минск> принимают творческую эстафету

Семь мастеров поочередно экспонируют свои работы в музее истории и культуры Беларуси. Каждая авторская коллекция будет представлена здесь в течение недели.

Первая фотоэстафета прошла четыре года назад. Сейчас сменились почти все участники, да и авторские подходы стали другими. Серию выставок открыл <Белорусский альбом> Сергея Кочергина. Мастер влюблен в белорусскую деревню, охотно снимает пейзажи. А архитектурные памятники удачно дополняют их.

Черно-белое фото по душе многим мастерам. Первую фотоэстафету возглавляли именно такие работы. Зрители увидели и цветные изображения. Но организаторы не стремились найти что-то общее в творчестве семерых художников. Главное - раскрыть потенциал каждого.

В фонд музея истории и культуры Беларуси будет передано по одной фотографии с каждой экспозиции. К тому же, председатель правления фотоклуба <Минск> Евгений Козюля подарил музею свою коллекцию из 30 работ. <Она посвящена народным мастерам Беларуси. Многих из них уже давно нет в живых. Но надо оставить напоминание об этих людях>, - сказал он.

В фотоклубе <Минск> 39 мастеров. В последние годы выставки проходили в Румынии, Литве и, конечно, в разных городах Беларуси. В поиске красивого кадра фотомастера часто ездят по республике всем клубом. Еще несколько таких пленэров, говорят они, и вряд ли какой-либо уголок Беларуси останется творчески неисследованным.